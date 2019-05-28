Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Ecrinle ilgili diğer ceset parçaları aranıyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
SAMSUN

Samsun haberleri: Ecrin'​le ilgili diğer ceset parçaları aranıyor

Ecrin'le ilgili diğer ceset parçaları aranıyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları ve kıyafetlere ulaşıldı. Ceset parçaları adli tıpa gönderirken, elbiselerin ise minik Ecrin'e ait olduğunu ailesi teyit etti. Cesedin eksik parçalarını arama çalışmalarına bugün başlandı.

Haber Merkezi IHA
Bölgede jandarma ekipleri arama çalışmasını yürüyor.
Bölgede jandarma ekipleri arama çalışmasını yürüyor.

Vezirköprü'de dün saat 15.30 sıralarında, Ecrin’in kaybolduğu evin yaklaşık 5 kilometre uzağında Bağırsak Deresi mevkisinde orman muhafaza memurları tarafından ayakkabı ve elbise parçalarına rastlandı.

Ormancıların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, olay yeri inceleme ve AFAD ekiplerinin yaptıkları arama çalışmasında Ecrin'e ait olduğu düşünülen ceset parçaları ve çocuk ayakkabıları bulundu.

  • Kıyafetler ve ayakkabıların minik Ecrin’e ait olduğunu ailesi de teyit etti. Arama çalışmasında kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu öğrenildi. Saat 22.00 sıralarında ara verilen arama çalışmasına bugün yeniden başlandı.

Gün ağarınca olay bölgesinin görüntüleri ortaya çıktı. Pınar yolu üzeri Bağırsak Deresi mevkisinde orman yolu güzergahında bulunan giysi ve ceset parçalarının buraya nasıl atıldığı yetkililerce araştırılıyor. Ayrıca bölgede AFAD'a ait kadavra köpeği Abrek ile cesedin diğer kayıp parçalarını arama çalışması yapılacak.

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Çamurcu, "Ormancılar cesedi bulmuş. Yol üstünde ilk önce ayakkabı ve elbise parçalarını bulmuşlar. Daha sonra da ceset parçalarına rastlamışlar. Durumu jandarmaya bildirmişler. Şimdi de bölgede önlem alındı. Aramalara devam edilecekmiş" dedi.

"Kıyafetleri aile teyit etti"

Olay hakkında bilgi veren Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, "Saat 15.30 civarında, çocuğun kaybolduğu evin 6 km uzağında orman muhafaza memurlarının çalışması vardı. Onlar orada bir çocuk ayakkabısı ve bir de elbise parçası buldular. Bunu haber verdiler. Bunun üzerine olay mahalline olay yeri inceleme, jandarma ve AFAD ekiplerini yönlendirdik. Bölgede yaptıkları aramalarda diğer ayakkabıyı ve başka elbise parçaları buldular. Bunları aile üyelerine gösterdik. Çocuğun ayakkabısı ve elbise parçası olduğunu söylediler. O bölgede yapılan aramalarda, kemik parçalarına ulaşıldı" diye konuştu.

REKLAM

Küçük Ecrin'e ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu
GÜNDEM
Küçük Ecrin'e ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu

Kemik parçaları adli tıpa gönderildi

Bulunan kemik parçalarının adli tıpa gönderildiğini belirten Kurnaz, "Kimlik tespiti adli tıp raporu sonucunda netleşecek. Şu anda çocuğundur demiyoruz. Fakat bulunan elbise parçaları ve ayakkabı aile fertlerine gösterildi. Çocuğa ait olduğunu teyit ettiler. Kemiklerin çocuğa ait olup olmadığının net bir tespiti için adli tıpa gönderildi" şeklinde konuştu.

Savcılık açıklaması

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi:

  • "Kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme' suçlarına ilişkin olarak soruşturmaya devam edilmekte olup, evinin 6 kilometre ötesinde çocuk ayakkabısı bulunması üzerine, ayakkabının kaybolan çocuğun ayakkabısı ile aynı vasıflara haiz olması nedeniyle, tespit edilen bölgede arama tarama faaliyetlerine başlanılmıştır. Arama çalışmaları neticesinde dere yatağının kenarında benzer yaşlarda bir çocuğa ait olduğu tahmin edilen kafatası ve dağınık halde kemikler bulunmuş olup, tespit edilen kemiklerin kaybolan çocuğa ait olup olmadığı hususunda, olay yeri inceleme işlemleri cumhuriyet savcısı huzurunda devam etmektedir."

7 Mayıs’ta Alancık Mahallesi’ndeki evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz 22 gündür aranıyordu.

Kayıp Ecrin için başlatılan kazı çalışmasından sonuç çıkmadı
GÜNDEM
Kayıp Ecrin için başlatılan kazı çalışmasından sonuç çıkmadı
Kara ve hava harekatı başladı

Kara ve hava harekatı başladı

​Atak destekli operasyonda komandolar sınırdan içeri girdi.
Hakurka pençeKandile uzanabilir

Hakurk'a 'pençe'
Kandil'e uzanabilir

​Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar, operasyonu değerlendirdi.
Vahşetteyeni detaylar

Vahşette
yeni detaylar

​Ekipler, arama çalışmalarını yeniden başlattı.
VAR'sız <br>puan durumu

VAR'sız
puan durumu

'VAR' olmasaydı küme düşen takım değişecekti.
Pazarlık maratonu

Pazarlık maratonu

​AB'nin başkanları için süreç başladı.
Acele edin<br>dolmak üzere

Acele edin
dolmak üzere

​9 günlük bayram tatilinde büyük ilgi görecek.
S-400'ler için<br>ikinci alternatif

S-400'ler için
ikinci alternatif

​Ankara'da askeri heyet ikinci nokta için de çalışma yaptı.

Türkiye'nin<br>en büyüğü oldu

Türkiye'nin
en büyüğü oldu

2018 yılında 79 milyar liralık gelir elde etti.

Ücretsiz olacak

Ücretsiz olacak

Binali Yıldırım'dan motosikletlere köprü müjdesi.

Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

​Turuncu kategorideki PKK'lı terörist öldürüldü.
Küme düştü

Küme düştü

​Ozan Kabak'lı Stuttgart Bundesliga'ya veda etti.
12 ay geri<br>ödemesiz 500 bin TL

12 ay geri
ödemesiz 500 bin TL

Bugün itibariyle başladı: 14 bankaya başvurulacak.
Darbeciler<br>bu ülkenin hainleridir

Darbeciler
bu ülkenin hainleridir

​27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz..
Gökova <br>4,6 ile sallandı

Gökova
4,6 ile sallandı

​Sabah saatlerinde olan deprem korkuttu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.