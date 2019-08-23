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EDİRNE

Edirne Belediyesi borç batağında

CHP’li belediyeden israfa devam

2018 yılı Denetim Raporu’na göre 168 milyon 129 bin TL borcu bulunan CHP’li Edirne Belediyesi mali krizde olmasına rağmen Macaristan’ın Zigetvar kentinde düzenlenen “Bandocular Festivaline” 33 kişilik ekip gönderdiği ortaya çıktı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Recep Gürkan
Recep Gürkan

Macaristan’ın Zigetvar Belediyesi 21-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Bandocular Festivali’ için Edirne Belediyesi’ne 30 Temmuz günü resmi davet mektubu gönderdi. Edirne Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı bando biriminin festivale katılması için aynı gün başkanlık makamına yazı yazılarak meclis tarafından karar alınması talebinde bulunuldu.

Edirne Belediyesi borç tablosu

MECLİS’TEN KARAR ALINDI

Meclis kararının ardından 28 müzisyen Macaristan’a gönderildi. Müzisyenlerin dışında Edirne Belediyesi’nde çalışan 3 müdürün de Macaristan’a gittiği öğrenildi.

LİSTEYE İLGİSİZ KİŞİLER EKLENDİ

  • CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın her fırsatta ekonomik olarak sıkıntıda olduklarını belirtmesine rağmen Macaristan’a gönderilen müzisyenlerin dışında festivale katılacaklar listesine Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sefa Pirko, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Vahap Melih Serttuna ve Park ve Bahçeler Müdürü Gökhan Göç de eklendi.

Bununla da sınırlı kalmayan CHP’li Başkan Gürkan, 7 günlük festivale kafile görevlisi olarak seçtiği dozer operatörü Şenol Geçmiş’i de gönderdi. Edinilen bilgilere göre, Edirne Belediye Başkanlığı 33 personelin yurt dışına gitmesiyle ilgili özel bir otobüs de kiraladı.

CHP’li Başka Gürkan mecliste açıklamasında ise “Biliyorsunuz festivalimize destek veren ülkelerin festivallerine biz de ekonomik açıdan biraz sıkıntılı olsak da katılmaya gayret ediyoruz” ifadesini kullandığı belirtildi.

TÜM MASRAFLAR BELEDİYEDEN

Macaristan kafilesinde yer alan 3 müdür 1 dozer operatörü, 28 müzisyen ve bir bando şefinin pasaport masrafları, yurtdışı çıkış harçları, sağlık giderlerinin de yer aldığı tüm masraflar Edirne Belediyesi tarafından karşılandı.

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