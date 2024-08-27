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Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 27 düzensiz göçmen yakalandı.

09:58 - 27/08/2024 Salı
AA
27 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
27 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla il merkezi ve Lalapaşa ilçesinde denetim yaptı.

Denetimlerde yakalanan 27 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırklareli'nde 'dur' ihtarına uymayan kamyonette 32 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde kamyonet kasasında 32 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Pınarhisar Kavşağı yakınlarında yaptıkları uygulamada, bir kamyonete "dur" ihtarında bulundu. Araç ikaza uymayarak bölgeden kaçtı. Kamyonet kovalamaca sonucu Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda durduruldu. Kamyonetin kasasında farklı uyruklarda 32 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. Düzensiz göçmenler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesine götürüldü. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü B.E.D'nin ise 2 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.


#Edirne
#Göçmen
#Göç İdaresi
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