Edirne'de düzenlenen operasyonlarda 312 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yapılan operasyonlarda 312 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimlerde ayrıca göçmenleri kaçırdığı tespit edilen altı şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan düzensiz göçmenler Edirne Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne'de yapılan operasyonlarda 312 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimlerde ayrıca göçmenleri kaçırdığı tespit edilen altı şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan düzensiz göçmenler Edirne Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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