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Edirne'de "kırmızı ve yeşil reçeteli ilaç operasyonu: 5 zanlı yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, "kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçları sattıkları" iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında O.E. ve G.E'nin üzerinden 38'er kırmızı reçeteli ilaç, T.G. ve S.G'nin üzerinde 12'şer yeşil reçeteli ilaç, A.K.D'nin üst aramasında 5 yeşil reçeteli ilaç ve 0,96 gram eroin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

13:30 . 31/01/2023 Salı
AA
Edirne'de ilaç operasyonu

Edirne'de ilaç operasyonu

Edirne İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu etkisi olan kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçların bağımlılara satıldığı ihbarının ardından çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Yeni Mescit, İspat Cami ve Büyük Cami mahallelerinde operasyon düzenledi.

O.E. ve G.E'nin üst aramasında 38'er kırmızı reçeteli ilaç, T.G. ve S.G'nin üzerinde 12'şer yeşil reçeteli ilaç, A.K.D'nin üst aramasında 5 yeşil reçeteli ilaç ve 0,96 gram eroin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.


Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.




#EDİRNE
#Keşan
#kırmızı ve yeşil reçeteli ilaç
#uyuşturucu
2 saat önce
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Edirne'de "kırmızı ve yeşil reçeteli ilaç operasyonu: 5 zanlı yakalandı
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