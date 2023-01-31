Edirne'de "kırmızı ve yeşil reçeteli ilaç operasyonu: 5 zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri geçtiğimiz aylarda yaptığı operasyonlarda ele geçen narkotik içerikli ilaçların izini sürdü. Oluşturulan özel ekip uyuşturucu madde bağımlılarının tedavisi için “Yeşil” ve “Kırmızı” reçete ile eczacı denetiminde alınan ilaçların izini bulmak için yoğun bir çalışma içine girdi.