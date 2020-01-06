Edirne’de zam yağmuru

Edirne Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan yeni yıla zamlarla başladı. CHP’li Edirne Belediyesi 2020 yılı vergi, resim, harç ve ücret tarifelerini belirledi. Buna göre 2020 yılında halka hizmet veren belediye müdürlüklerinde yaklaşık 500 kaleme zam yapıldığı ortaya çıktı. O zamların en dikkat çekeni ise su tarifelerindeki değişiklik oldu. Yeni yıl itibariyle Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü meskenlerde kullanılan 1-10 metreküp suyun tarifesini 3,15 liradan 3,80 liraya 11-20 metreküp su tüketiminin ücretini 3,70 liradan 4,50 liraya 40 metreküpten yukarısı ise 5 liradan 7.50 liraya çıkartıldı. Ticari aboneler ve atık su ücretlerine de zam yapıldı.

ULAŞIM ÜCRETLERİ ARTTI

Şehir içi toplu taşımacılığı yürüten Edirne Toplu Ulaşım Sistemi’ne belediye meclisinde AK Partili üyelerin ret oyuna karşın CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin kabul oyuyla yüzde 18.9 zamlandı. Buna göre daha önce 1,80 lira olan kartlı öğrenci 2,15 liraya, 2,50 olan vatandaş ücreti ise 3 liraya, kartsız binişler de 3,50 liraya çıkarıldı.

ESNAFA ZAM YAĞMURU

Zabıta Müdürlüğü’nün 2020 tarifesine göre esnafa kötü haber geldi. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı kontrol ücret 250 liradan 275 liraya, basılı evrak ücreti 100 liradan 110 liraya ve umuma mahsus yerlerin iş yeri açılış ücreti 500 liradan 550 liraya çıkartıldı. Hal Müdürlüğü’nün ücret tarifesine göre, devir ücreti 17 bin 850 liradan 19 bin 635 liraya, tüccardan alınması gereken teminat bedeli 8 bin 700 liradan 9 bin 570 liraya ve komisyoncudan alınması gereken teminat bedeli ise 8 bin 700 liradan 9 bin 570 liraya çıkartıldı.

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NİKAHTA DA FİYATLAR YÜKSELDİ

Evlenecek çiftler yeni dönemle birlikte birçok kalemde daha fazla ücret ödemek zorunda kalacak. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün zamlı tarifesine göre nişan başı yaptırmak 50 liradan 100 liraya, gelin başı yaptırmak ise 112 liradan 200 liraya çıktı. Özel Kalem Müdürlüğü’nün ücret tarifesi göre belediye dışında hafta için nikah kıyılması 175 liradan 200 liraya, hafta sonu nikah kıyılması ise 340 liradan 400 liraya yükseltildi.

Çevreyi korumak artık daha pahalı

İtfaiye Müdürlüğü müstakil evlere ait baca temizlenme ücretini 65 liradan 70 liraya, itfaiye merdiveni saatlik ücreti 460 liradan 465 liraya, kapı açma ücreti 90 liradan 95 liraya ve yangın önlemi ücreti 215 liradan 220 liraya çıkartıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Birimi yeni tarifesine göre hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atığı taşıma izin belgesi yıllık 770 liradan 880 liraya, ticari araç reklam yetki belgesi KDV hariç 2 bin 980 liradan 3 bin 420 liraya, ticari araç reklam izin belgesi taksiler için 370 liradan 420 liraya, minibüsler için 660 liradan 760 liraya, otobüsler için bin 260 liradan bin 500 liraya, kamyonet için ise 480 liradan 550 liraya çıkartıldı. Yine canlı müzik izin belgesi 930 liradan bin 100 liraya, katı atık numune alma bedeli ise 75 liradan 90 liraya yükseltildi.

OYNAT 01:57 Edirne Belediye Başkanı Gürkan darbe şerefine kadeh kaldırmış Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı ve aynı zamanda 31 Mart seçimlerinde yeniden CHP'nin adayı olan Recep Gürkan'ın, 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişimine kadeh kaldırıp sevinç çığlıkları attığı görüntüleri ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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