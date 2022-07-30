Gündem Ege Denizinde Türk kara sularına itilen iki adet mülteci botundaki düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
ANKARA

Ege Denizi'nde Türk kara sularına itilen iki adet mülteci botundaki düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

MSB: Ege Denizi’nde Yunanistan’a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından Türk kara sularına itilen iki adet mülteci botundaki düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı.

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Haber Merkezi DHA
​Ege Denizinde Türk kara sularına itilen iki adet mülteci botundaki düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ege Denizi’nin Çeşme batısında, 29 Temmuz 2022 tarihinde Yunanistan’a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından iki adet mülteci botu ile düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.

Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı.

Ege Denizi'nde Türk kara sularına itilen iki adet mülteci botundaki düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
OYNAT 01:17
Ege Denizi'nde Türk kara sularına itilen iki adet mülteci botundaki düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
Milli Savunma Bakanlığı: Ege Denizi'nde Yunanistan'a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından Türk kara sularına itilen iki adet mülteci botundaki düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı.


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Açıklamada şunlar kaydedildi;<br><br>Ege Denizi'nde, Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu LS-930 tarafından 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği, aynı zamanda kara suyu ihlali yapıldığı Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir.
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Ülkemiz sahillerine 1,5 km mesafede gerçekleşen geri itme ve kara suyu ihlali durumu ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiş ve düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılmıştır..
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