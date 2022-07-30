Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ege Denizi’nin Çeşme batısında, 29 Temmuz 2022 tarihinde Yunanistan’a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından iki adet mülteci botu ile düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.

Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı.

OYNAT 01:17 Ege Denizi'nde Türk kara sularına itilen iki adet mülteci botundaki düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı Milli Savunma Bakanlığı: Ege Denizi'nde Yunanistan'a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından Türk kara sularına itilen iki adet mülteci botundaki düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı. BiP'te paylaş

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