Ege’deki birlikler daha da güçlenecek

YAŞ kararlarıyla Muğla’nın Dalaman ilçesinde kurulacak 16’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı ve Çanakkale’de oluşturulacak Amfibi Kolordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak. Milli Savunma Bakanlığı’ndaki bilgilendirme toplantısında, Muğla Dalaman’de kurulacak 16’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı ve Çanakkale’de oluşturulacak Amfibi Kolordusu soruldu. TSK’nın harekat ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, kuvvet yapısı planlamalarının sürekli güncellendiği kaydedildi.
BÖLGESEL SAVUNMA KAPASİTESİ ARTACAK
Dalaman’daki 16’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı’nın, Hava Kuvvetleri'nin gelişen ihtiyaçlarına hizmet vermesi ve havacılık sektöründeki gelişmelere uyum sağlaması hedefleniyor. Bu yapılanmanın, bölgesel savunma kapasitelerini arttırması bekleniyor. Çanakkale’de kurulacak Amfibi Kolordusu ise Deniz Kuvvetleri’nin güçlendirilmesi ve deniz piyade birliklerinin etkin şekilde kullanılabilmesi amacıyla oluşturulacak. Bu yeni yapı, amfibi unsurların çeşitli bölgelerde daha etkin kullanılmasına imkan tanıyacak.
1 haftada 73 terörist öldürüldü
Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Toplantıda, terörle mücadeleyi ilişkin son veriler paylaşıldı. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde son 1 haftada 73 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 845’e çıktı.
40 km’den tam isabet
Yerli ve milli hava savunma füze sistemi HİSAR O, ilk uzun menzilli atış testini gerçekleştirdi. Roketsan’ın askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacı ile sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve İHA’lara karşı kullanılması için geliştirdiği orta irtifa hava savunma füzesi HİSAR O, 40 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurdu. HİSAR O Seri Üretim Projesi'ne yetenek kazanımı kapsamında gerçekleştirilen atış testinde, seri üretim konfigürasyonundaki yeni nesil HİSAR O bataryasından ateşlenen RF arayıcı başlıklı füzeyle, hedef 40 kilometrede direkt vuruş ile bertaraf edildi. HİSAR O sisteminin mevcut yeteneklerinin üzerine yeni nesil teknolojik kazanımları ile birlikte etkin olduğu menzilin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.