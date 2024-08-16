Ege’deki birlikler daha da güçlenecek

Dalaman’daki 16’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı’nın, Hava Kuvvetleri'nin gelişen ihtiyaçlarına hizmet vermesi ve havacılık sektöründeki gelişmelere uyum sağlaması hedefleniyor. Bu yapılanmanın, bölgesel savunma kapasitelerini arttırması bekleniyor. Çanakkale’de kurulacak Amfibi Kolordusu ise Deniz Kuvvetleri’nin güçlendirilmesi ve deniz piyade birliklerinin etkin şekilde kullanılabilmesi amacıyla oluşturulacak. Bu yeni yapı, amfibi unsurların çeşitli bölgelerde daha etkin kullanılmasına imkan tanıyacak.

Yerli ve milli hava savunma füze sistemi HİSAR O, ilk uzun menzilli atış testini gerçekleştirdi. Roketsan’ın askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacı ile sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve İHA’lara karşı kullanılması için geliştirdiği orta irtifa hava savunma füzesi HİSAR O, 40 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurdu. HİSAR O Seri Üretim Projesi'ne yetenek kazanımı kapsamında gerçekleştirilen atış testinde, seri üretim konfigürasyonundaki yeni nesil HİSAR O bataryasından ateşlenen RF arayıcı başlıklı füzeyle, hedef 40 kilometrede direkt vuruş ile bertaraf edildi. HİSAR O sisteminin mevcut yeteneklerinin üzerine yeni nesil teknolojik kazanımları ile birlikte etkin olduğu menzilin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.