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ÇANAKKALE

Ege’yi bir de böyle gezin

İstanbul’dan yola çıkarsanız, ilk durağınız Çanakkale olsun. Gelibolu’daki şehitlik, anıt ve abideler savaşın şiddetini bugün bile hissetmenizi sağlıyor. Kaz Dağları'nda soluklanıp, Ayvalık ve Cunda’ya uzanabilirsiniz. İzmir Dikili, Bergama, Foça, Urla, Birgi, Tire ve Selçuk, Aydın, Datça ve Fethiye’de mutlaka görmeniz gereken tarihi eserler ve güzellikler var…

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Halime Kirazlı Yeni Şafak
​Ege’yi bir de böyle gezin
Ege’de tatil denilince akla sadece deniz ve kumsal geliyor. Ancak kültürel güzergahlar az değil.

Yazın gelmesiyle ülkemizde en gözde tatil ve gezi rotası Ege oluyor. Hem serin denizi ve doğası hem de tarihi ve kültürel zenginliğiyle turizmi hep canlı. Rotanızı Egeye çevirecek keyifli bir gezi düşünüyorsanız, rehberimize göz atmadan yola çıkmayın.

İstanbul’dan sonra serin bir durak ararsanız ilk durağınız Çanakkale olsun. Gelibolu yarımadasındaki şehitlik, anıt ve abideler savaşın şiddetini bugün bile hissetmenizi sağlayacak. Özellikle Eceabat’taki Conkbayırı bölgeye en hakim noktalardan birisi. Anafartalar ve Kilitbahir hem şehitlikleri hem de tabyalarıyla görülmesi gereken yerler. Ayvacık ilçesindeki Assos Antik Kentine de uğranmalı. Buraya 20 km uzaklıktaki Küçükkuyu’da Başdeğirmen/ Mıhlı Şelalesi’nde soluklanıp, temiz havayı içinize çekebilirsiniz. Kaz Dağları’nda soluklanıp, Ayvalık ve Cunda’ya uzanabilirsiniz. Burada Cunda Yel Değirmeni, Rahmi M. Koç Müzesi ve Cunda Despot Evi görülebilir.

Tarih ve doğa İzmir’de kucak kucağa

Sıra Ege’nin incisi İzmir’de. İlk uğrak noktası tabi ki Dikili. Çağlayanlardan mağaralara, Bademli Ilıcasından, Karagöl Tabiat Parkı’na kadar çeşitli güzellikleri görmek mümkün. Yakınlardaki Bergama Pergamon Antik Kenti de unutulmaması gereken yerlerden. Denizi, doğası kadar tarihi de zengin olan Foça’da gezilecek çok fazla yer var ama başlıcaları şunlar: Athena Tapınağı, Kybele Açık Hava Tapınağı, Taş Ev. İzmir şehir merkezine geldiğinizde ise ziyaret etmeniz gerekenler; Radyo ve Demokrasi Müzesi, Bergama Müzesi, Mask Müzesi, Key Museum, Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi ve Ticaret Tarihi Müzesi.

Urla’da, Rumlardan kalma taş konakları görüp, sanat sokağından geçin, Klazomenai Antik Kenti Zeytin İşliği ve Köstem Zeytinyağı Müzesi’ne uğrayın. Alaçatı’da cumbalı taş evler, yel değirmenleri, Pazaryeri Cami (Ayios Konstantinos Kilisesi) ve begonvilli sokakları dolaşmanın keyfini çıkarın.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki mimarisi ve doğasıyla huzur dolu Birgi’de medreseler, konaklar ve camiler gezilebilir. İmam Birgivi Hazretleri, Davud Karsi ve Aydınoğulları Türbesinden birer dua alıp, Tire Müzesi, Kutu Han, Theos Mozolesi’nin yanı sıra Ahilik geleneğini aktaran önemli yerlerden olan Ali Baba Tekkesi’ne gidilebilir. Selçuk ilçesinde bulunan Efes, ardından Seferihisar’da Teos Antik Kenti, Akropol, tiyatro, tapınak kalıntıları ve Sığacık Kalesi tabii ki görülmeye değer noktalardan.

Likya yolu.
Likya yolu.

Son durak Likya Yolu

Sırada Aydın var. Söke’de yer alan Priene Antik Kenti, Efes'e yaklaşık 100 km uzaklıkta eski bir İyon şehri. Didim’de bulunan Milet, Karacasu’da yer alan Afrodisyas antik kentlerini de ziyaret edin. Ula ilçesindeki ufak ve sevimli Akyaka, seyir tepeleri, evleri ve kamp alanlarıyla doğayla iç içe olunacak nadide mekanlardan.

Bodrum'daki Karya dönemine ait Halikarnas ise antik bir yerleşim yeri. Buradaki müzeler, kuleler, tarihi hanlar görülmeye değer. Tatil denilince akla gelen Bodrum, yaz ayıyla sanat rotasını da kendisine çeviriyor. Sergilerden festivallere birçok etkinlik yaz sonuna kadar Bodrum’da. Bunlardan birisi Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün 16 Temmuz 5 Ağustos arasında düzenleyeceği Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri.

Datça’yla artık yolun sonuna geliyoruz. Eski Datça sokaklarında dolaşıp, cennet koylarını keşfettikten sonra, Knidos Antik Kenti’ne uğramadan geçmeyin. Fethiye’de duraklayıp, Antalya'nın Beldibi beldesine kadar devam eden Likya Yolu’yla Ege turunuzu sonlandırabilirsiniz.

Salda Gölü'nde yoğun ziyaretçi trafiği
FOTOĞRAF 8
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ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile benzer mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ilgi çeken Salda Gölü'nde, yaz sezonuyla ziyaretçiler de ağırlanmaya başlandı.
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Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 15 Ekim 2020'de göle girilmesi yasaklanan Beyaz Adalar bölümü dışında Halk Plajı, Tabiat Parkı, Doğanbaba Plajı ve Kayadibi Plajı'nda suya girebiliyor.
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ATLI JANDARMA TİMİ'NDEN DEVRİYE <br><br>Halk Plajı'nda 08.30 ile 18.00 saatleri arasından cankurtaranlar, botla gezip halkı belirlenen bölgenin dışına çıkmamaları için uyarıyor. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan (JAKEM) gelen Atlı Jandarma Timi de Salda Gölü'nde görevine devam ediyor. Tabiat Parkı'ndaki Atlı Jandarma Timi'ne ilgi gösterenler, fotoğraf çektiriyor. Salda Gölü'ne gelen ziyaretçiler, yeni yapılan ahşap satış ünitelerinden yöreye özgü ürünleri satın alabiliyor.
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'BU KADAR OLDUĞUNU TAHMİN ETMEMİŞTİK'<br><br>İzmir'den gelen Erkan Çetinbaş, \"Salda'yı medyadan takip ediyorduk ancak buraya gelince daha bir güzel olduğunu gördük. Hayran olduk. Bu kadar olduğunu tahmin etmemiştik açıkçası. Gezilip, görülüp değer verilecek bir yer. Tabi ki korunması da bence çok önemli\" dedi.
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Ankara'dan Salda'yı görmek için geldiğini söyleyen Ercan Aksoy da, \"İlk kez geldim. Beyaz Adalar kısmına gittik. Şimdi de halk plajındayız. Gayet güzel. Yeni tesisler yapılmış. Türkiye'de herkesin görmesi gereken bir yer. Temiz, bakımlı özellikle yeni yapılan tesisler, yürüyüş yolları gayet güzel\" diye konuştu.
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Salda Gölü'nde yoğun ziyaretçi trafiği
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yaz sezonuyla ziyaretçi yoğunluğu da başladı. Beyaz Adalar bölümü dışında kalan Halk Plajı, Tabiat Parkı, Doğanbaba Plajı ve Kayadibi Plajı'nda suya girebilen ziyaretçiler, gölün güzelliğine hayran kaldıklarını söyledi. Atlı Jandarma Timi'nin görev yaptığı Salda Gölü'nde cankurtaranlar da botla gezip, halkı belirlenen bölgenin dışına çıkılmaması için uyardı.
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