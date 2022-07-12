​Ege’yi bir de böyle gezin

Ege’de tatil denilince akla sadece deniz ve kumsal geliyor. Ancak kültürel güzergahlar az değil.

Yazın gelmesiyle ülkemizde en gözde tatil ve gezi rotası Ege oluyor. Hem serin denizi ve doğası hem de tarihi ve kültürel zenginliğiyle turizmi hep canlı. Rotanızı Egeye çevirecek keyifli bir gezi düşünüyorsanız, rehberimize göz atmadan yola çıkmayın.

İstanbul’dan sonra serin bir durak ararsanız ilk durağınız Çanakkale olsun. Gelibolu yarımadasındaki şehitlik, anıt ve abideler savaşın şiddetini bugün bile hissetmenizi sağlayacak. Özellikle Eceabat’taki Conkbayırı bölgeye en hakim noktalardan birisi. Anafartalar ve Kilitbahir hem şehitlikleri hem de tabyalarıyla görülmesi gereken yerler. Ayvacık ilçesindeki Assos Antik Kentine de uğranmalı. Buraya 20 km uzaklıktaki Küçükkuyu’da Başdeğirmen/ Mıhlı Şelalesi’nde soluklanıp, temiz havayı içinize çekebilirsiniz. Kaz Dağları’nda soluklanıp, Ayvalık ve Cunda’ya uzanabilirsiniz. Burada Cunda Yel Değirmeni, Rahmi M. Koç Müzesi ve Cunda Despot Evi görülebilir.

REKLAM

Tarih ve doğa İzmir’de kucak kucağa

Sıra Ege’nin incisi İzmir’de. İlk uğrak noktası tabi ki Dikili. Çağlayanlardan mağaralara, Bademli Ilıcasından, Karagöl Tabiat Parkı’na kadar çeşitli güzellikleri görmek mümkün. Yakınlardaki Bergama Pergamon Antik Kenti de unutulmaması gereken yerlerden. Denizi, doğası kadar tarihi de zengin olan Foça’da gezilecek çok fazla yer var ama başlıcaları şunlar: Athena Tapınağı, Kybele Açık Hava Tapınağı, Taş Ev. İzmir şehir merkezine geldiğinizde ise ziyaret etmeniz gerekenler; Radyo ve Demokrasi Müzesi, Bergama Müzesi, Mask Müzesi, Key Museum, Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi ve Ticaret Tarihi Müzesi.

Urla’da, Rumlardan kalma taş konakları görüp, sanat sokağından geçin, Klazomenai Antik Kenti Zeytin İşliği ve Köstem Zeytinyağı Müzesi’ne uğrayın. Alaçatı’da cumbalı taş evler, yel değirmenleri, Pazaryeri Cami (Ayios Konstantinos Kilisesi) ve begonvilli sokakları dolaşmanın keyfini çıkarın.

REKLAM

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki mimarisi ve doğasıyla huzur dolu Birgi’de medreseler, konaklar ve camiler gezilebilir. İmam Birgivi Hazretleri, Davud Karsi ve Aydınoğulları Türbesinden birer dua alıp, Tire Müzesi, Kutu Han, Theos Mozolesi’nin yanı sıra Ahilik geleneğini aktaran önemli yerlerden olan Ali Baba Tekkesi’ne gidilebilir. Selçuk ilçesinde bulunan Efes, ardından Seferihisar’da Teos Antik Kenti, Akropol, tiyatro, tapınak kalıntıları ve Sığacık Kalesi tabii ki görülmeye değer noktalardan.

Likya yolu.

Son durak Likya Yolu

Sırada Aydın var. Söke’de yer alan Priene Antik Kenti, Efes'e yaklaşık 100 km uzaklıkta eski bir İyon şehri. Didim’de bulunan Milet, Karacasu’da yer alan Afrodisyas antik kentlerini de ziyaret edin. Ula ilçesindeki ufak ve sevimli Akyaka, seyir tepeleri, evleri ve kamp alanlarıyla doğayla iç içe olunacak nadide mekanlardan.

REKLAM

Bodrum'daki Karya dönemine ait Halikarnas ise antik bir yerleşim yeri. Buradaki müzeler, kuleler, tarihi hanlar görülmeye değer. Tatil denilince akla gelen Bodrum, yaz ayıyla sanat rotasını da kendisine çeviriyor. Sergilerden festivallere birçok etkinlik yaz sonuna kadar Bodrum’da. Bunlardan birisi Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün 16 Temmuz 5 Ağustos arasında düzenleyeceği Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri.

Datça’yla artık yolun sonuna geliyoruz. Eski Datça sokaklarında dolaşıp, cennet koylarını keşfettikten sonra, Knidos Antik Kenti’ne uğramadan geçmeyin. Fethiye’de duraklayıp, Antalya'nın Beldibi beldesine kadar devam eden Likya Yolu’yla Ege turunuzu sonlandırabilirsiniz.