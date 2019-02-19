Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği programı sonlandırıldı

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesinin durdurulduğunu açıkladı

YÖK, daha önce üniversitelere bu programın hayata geçirilmesi noktasında yazı göndermişti. Proje kapsamında, sürecin zorunlu veya seçmeli ders şeklinde öğrencilere ulaştırılması ve buna ilişkin bilgilendirici çalışmaların yapılması istenmişti.

Kamuoyunda kimi kesimlerce tepkiyle karşılanan projenin YÖK tarafından sona erdirildiği kaydedildi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan açıklama

YÖK Başkanı Yekta Saraç, projeye “Murat edilenin dışında” anlamlar yüklendiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“Projenin, toplumsal değerlerimiz ve kabullerimizle mütenasip olmadığı ve toplumca kabul görmediği hususunun göz önünde bulundurulması gereği ortaya çıkmıştır. Bu istikamette tutum belgesinde de gerekli değişikliklerin yapılmasına yönelik olmak üzere bir müddetten beri YÖK bünyesinde çalışma yürütülmekte idi. Bugün itibarıyla Tutum Belgesi’nde, ‘Toplumsal cinsiyet eşitliği’ kavramı çıkarılarak güncelleme yapılmasına ilişkin çalışmalar son aşamasına gelmiş olup yakında üniversitelerimize duyurulacaktır.”

YÖK Başkanı Yekta Saraç.

MEB iptal etmişti

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği programı, 2014-2016 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda da uygulanmış ancak Bakan Ziya Selçuk’un göreve gelmesinin ardından iptal edilmişti.