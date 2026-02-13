Yeni Şafak
Eğitime kar engeli: Kayseri'de okullar tatil edildi

10:4913/02/2026, Cuma
IHA
Kayseri'nin Sarız ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Yoğun kar yağışı birçok ilde etkisini sürdürüyor. Kayseri'nin Sarız ilçesinde okullar tatil edildi.

Sarız Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada,
"İlçemizde yaşanan olumsuz hava şartları, kar ve buzlanma sebebiyle, Sarız ilçemiz genelindeki tüm eğitim kurumlarında 13 Şubat Cuma günü Taşımalı eğitime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur"
denildi.





#Kayseri
#kar tatili
#eğitim
