Eğitime kar engeli: Kayseri'de okullar tatil edildi

"İlçemizde yaşanan olumsuz hava şartları, kar ve buzlanma sebebiyle, Sarız ilçemiz genelindeki tüm eğitim kurumlarında 13 Şubat Cuma günü Taşımalı eğitime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur"