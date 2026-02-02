Yeni Şafak
MEB’den tatil takviminde değişiklik: İki tatil birleştirildi

12:502/02/2026, Pazartesi
MEB'den tatil açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem takvimiyle birlikte tatil tarihleri de netleşti. Takvime göre mart ayında planlanan ikinci ara tatilin, Ramazan Bayramı günleriyle aynı döneme rastladığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu çalışma takvimiyle birlikte okulların ikinci dönemine ilişkin tatil günleri kesinleşti.

Takvim, özellikle mart ayındaki ara tatilin Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelmesi nedeniyle dikkat çekti.

Ara tatil ve Ramazan Bayramı aynı dönemde

Bakanlığın planlamasına göre ikinci ara tatil
16 Mart Pazartesi
günü başlayacak ve
20 Mart Cuma
günü sona erecek. Bu süreçte Ramazan Bayramı da tatil takvimi içine giriyor. Bayram arefesi
19 Mart Perşembe
gününe denk gelirken, bayram tatili
22 Mart Pazar
gününe kadar devam edecek.

Resmi tatiller ikinci döneme yayılıyor

İkinci dönemde öğrencileri bekleyen diğer resmi tatiller de netleşti. Takvime göre
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çarşamba
gününe,
1 Mayıs İşçi Bayramı cuma
gününe,
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise salı
gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı ve yaz tatili tarihleri

Eğitim yılının sonuna yaklaşırken Kurban Bayramı tatili
26 Mayıs Salı
günü arefe ile başlayacak ve
30 Mayıs Cumartesi
günü sona erecek.
Okullarda dersler 26 Haziran Cuma günü tamamlanacak. Eğitim öğretim yılının ardından öğretmenler için
29 Haziran–3 Temmuz
tarihleri arasında mesleki çalışma programı uygulanacak.

Açıklanan takvimle birlikte ikinci döneme ilişkin tüm tatil ve çalışma günleri netleşmiş oldu.




