Eğitimliler spiritüel uygulamalara yöneliyor

Arınma, ruh dinginliği, spor, şifa arayışı olarak revaçta olan spiritüel uygulamalar, son yıllarda internet ve sosyal medyanın da etkisiyle hızla yayılıyor. Bu uygulamaların daha çok eğitimli, orta yaşlı, orta-üst sınıf ve ekseri kadınların ilgisini çektiğini belirten Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Abdullah İnce, “Bir öğrencimin Yeni Bir Dinsellik Formu: Spiritüel Hepçilik Üzerine Nitel Bir Araştırma isimli tez çalışması verilerine göre eğitimli, sosyoekonomik düzeyi yüksek kişilerin spiritüel eğilimlere daha fazla merak salıyor. Akademik çalışmalar, bu inançlara yönelenlerin anlam arayışı içinde olup mevcut dinsel inançlardan ve dini söylemlerden memnuniyetsiz, onların açıklamalarını yeterli bulmayan, ekonomik durumları iyi, farklı kültürlerle etkileşim halinde olmakla birlikte Türkiye’de sağlıklı bir dini eğitimden geçmemiş bireyler olduğunu gösteriyor” dedi.