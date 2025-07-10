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Eğlence mekanı adı altında dolandırıcılık

Eğlence mekanı adı altında dolandırıcılık

Oğuzhan Ürüşan
04:0010/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Arşiv.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “Şarap Evi” adıyla kurulan paravan bir işletmenin, sosyal medya üzerinden ulaşılan kişilere fuhuş yaptırdığı, alkollü ürünlerin ise yüksek fiyatla sunulduğu ve itiraz edenleri tehdit ettiği ortaya çıktı.

Bu ağ ile en az 40 kişinin mağdur olduğu öğrenilirken, 7 milyon lirayı aşkın vurgun yapıldı.

MAFYATİK YAPIYA OPERASYON

5 Temmuz’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda hakkında işlem yapılan 32 şüpheliden, 11'i serbest bırakılırken, 21'i ifadesi alınmak üzere Başsavcılığa sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Adreslerdeki aramalarda 940 bin TL, 82 bin dolar, 660 avro nakit para ile 3 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 266 fişek, 3 POS cihazı, 9 flash bellek ve 1 bilgisayara el koyuldu.

RÜŞVET AĞI DA DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturma derinleştikçe, işletme ile bağlantılı bir rüşvet ağı da ortaya çıkarıldı. Rüşvet suçuna ilişkin ayrı bir dosyada yürütülen işlemler neticesinde; 4 polis memuru, 1 zabıta görevlisi ve 1 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü tutuklama talebiyle, 3’ü ise adli kontrol talebiyle adliyeye sevk edildi. Ancak mahkeme, tüm şüpheliler hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi. Adli kaynaklar, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve toplamda 36 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi. 40 müştekinin ifadesi doğrultusunda tespit edilen mağduriyetin maddi karşılığı ise 7 milyon 400 bin TL’yi aştı.



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