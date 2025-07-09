Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara'da sahte evlilik çetesine operasyon: 10'u nikah memuru 30 gözaltı

Ankara'da sahte evlilik çetesine operasyon: 10'u nikah memuru 30 gözaltı

09:139/07/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Sahte evlilik çetesi çökertildi
Sahte evlilik çetesi çökertildi

Ankara'da sahte belge düzenleyerek vize tarihi geçmiş Fas uyruklu kadınların para karşılığı Türk erkeklerle evlendirilmesine ilişkin yürütülen operasyonda, 10'u evlendirme memuru 30 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, sahte belge düzenleyerek vize tarihi geçmiş Fas uyruklu kadınların, para karşılığı Türklerle evlendirildiği belirlendi.


Yürütülen araştırmada 9 ayrı ilçe belediyesinde görevli evlendirme memurları ile aracı kişiler tarafından birçok kişinin, para karşılığı vize süresi dolmuş ve ülkede bulunması yasal olmayan FAS uyruklu olan kadınlarla evlendirildikleri ortaya çıktı.


Bu kadınlar adına düzenlenmesi gereken ve Fas hükümetinin verdiği evlilik için hukuki ehliyet belgesinin sahte olarak düzenlendiği saptandı. Operasyonda 10'u evlendirme memuru, toplam 30 kişi gözaltına alındı.


Evliliklerin, yasal sahte belge ile gerçekleşmesi nedeniyle iptal edileceği ve yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edileceği bildirildi.



#Ankara
#evlilik
#sahte evlilik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 9 TEMMUZ 2025: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?