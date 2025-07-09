Ankara'da sahte evlilik çetesine operasyon: 10'u nikah memuru 30 gözaltı

Yürütülen araştırmada 9 ayrı ilçe belediyesinde görevli evlendirme memurları ile aracı kişiler tarafından birçok kişinin, para karşılığı vize süresi dolmuş ve ülkede bulunması yasal olmayan FAS uyruklu olan kadınlarla evlendirildikleri ortaya çıktı.