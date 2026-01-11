Yeni Şafak
Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandılar

15:3511/01/2026, Pazar
IHA
Kopya çektiği tespit edilen şüpheli şahıslar hakkında işlem başlatıldı.
Kırşehir’de ehliyet sınavına giren 2 kişi, kopya düzeneği ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, T.A. ve A.B. kopya çekmek amacıyla hazırlanmış elektronik düzenekle sınava girmeye çalıştıkları belirlendi. Şahısların yapılan detaylı üst aramasında 2 adet gizli kamera, 2 adet mobil Wi-Fi cihazı ve 2 adet casus kulaklık ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kopya düzeneğini organize eden şahsın S.Ş. olduğu tespit edildi.


Şüpheli şahıslar hakkında işlem başlatıldı.



