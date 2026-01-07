Yeni Şafak
Zehir tacirlerine geçit yok: 10 gözaltı

17:407/01/2026, Çarşamba
Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Kırşehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, kent merkezinde farklı caddelerde durdurulan H.K., S.Ç., M.Ö., D.Ç., S.B. ve A.Ç.’nin üst ve ikamet aramalarında toplam 57,41 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de bir otomobilde yapılan aramada ise 4 gram uyarıcı ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili İ.Ö., E.İ.Ö., R.K. ve İ.K. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılırken, M.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



#Kırşehir
#uyuşturucu operasyonu
#narkotik
