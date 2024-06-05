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Ekipler 'her suçlu iz bırakır' prensibiyle harekete geçti: Niğde'de 15 olay suçluların vücut izinden aydınlatıldı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde 15 farklı olay, suçluların vücut izinden yola çıkarak çözdü. Olaylarla ilgili 25 şüpheli şahıs tespit gözaltına alındı. Öte yandan başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan, kimliği hakkında yalan beyanda bulunan 9 şahıs ise ekipler tarafından parmak izlerinden tespit edildi.

18:18 - 5/06/2024 Çarşamba
IHA
Niğde'de vücut ve parmak izlerinden tespit edilen şüpheliler yakalandı.
Niğde'de vücut ve parmak izlerinden tespit edilen şüpheliler yakalandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin "her suçlu olay yerinde mutlaka bir iz bırakır" prensibiyle yaptığı çalışmalarla 1-31 Mayıs arasında yaşanan 15 olayda suçlular vücut izlerinden tespit edildi.

Vücut izinden bulunan 25 şüpheli gözaltına alındı

Olay yerinden tespit edilen vücut izlerinin incelenmesi neticesinde, 6 hırsızlık, 3 narkotik suçlar, 3 kasten öldürme, 1 dolandırıcılık, 1 yaralamalı trafik kazası ve 1 mala zarar verme konusu olmak üzere, toplamda 15 olay vücut izlerinden aydınlatıldı.

Olaylarla ilgili 25 şüpheli şahıs tespit gözaltına alındı.

Parmak izlerinden tespit edildiler

Öte yandan başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan, kimliği hakkında yalan beyanda bulunan 9 şahıs ise ekipler tarafından parmak izlerinden tespit edildi.

Yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda tedbirlerimiz ve meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız hassasiyetle ve kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.



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#Niğde İl Emniyet Müdürlüğü
#Olay Yeri İnceleme
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