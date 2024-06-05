Ekipler 'her suçlu iz bırakır' prensibiyle harekete geçti: Niğde'de 15 olay suçluların vücut izinden aydınlatıldı

Niğde'de 4 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale yapılacak. Niğde Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Niğde'nin Altunhisar ve Bor ilçeleri sınırlarında bulunan 4 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ihale edilecek.