Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 polisin de aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında “Rüşvet almak, rüşvet vermek ve rüşvete aracılık etmek” suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianameye göre, sivil ekiplerde görevli polisler, Çankaya’da bulunan eğlence mekanlarından rüşvet aldı ve rüşvet de iş yeri müdürleri ve valeler tarafından verildi.

ÇAY-ÇORBA PARASI!

Şüpheli polislere pavyon ve gazino gibi mekanlarda denetim yapmamaları karşılığında rüşvet verildiği, rüşvet paralarının da “çiçek, sigara, çay ve çorba parası” adı altında masraf olarak gösterildiği saptandı. İddianamede, 20 ayrı mekandan her gün düzenli olarak 50 ile 200 TL arasında değişen tutarlarda para toplandığı belirtildi.

ÇİÇEK HAZIR MI?

İddianameye göre, eğlence mekanlarının bölgelere göre ayrıldığı, her bir bölgede de paraların toplanması için polis tarafından bir vale görevlendirildiği anlaşıldı. Valelerin birbirleriyle yaptıkları telefon görüşmelerine göre, parayı toplayan bir valenin, rüşvet parasını alacağı başka bir valeye şifreli bir şekilde “Çiçek hazır mı?” dediği görüldü.

TESLİMAT MEKANIN ÖNÜNDE

Valelerin ifadeleriyle toplanan paralarının polislere nasıl teslim edildiği de anlaşıldı.Polisler araçla, paraları toplayan valelerin çalıştığı mekanın önüne gidiyor. Ardından korna ya da ıslık çalarak veya WhatsApp üzerinden arayarak geldiklerini haber veriyor. Daha sonra vale, topladığı araçtaki paraları polislere teslim ediyor.

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PARA KELİMESİ YOK

İddianameye, polislerin kendi aralarında ve valelerle yaptıkları görüşmelere ilişkin tapeler de girdi. Buna göre, polislerin parayı almaya gitmeden önce valelerle irtibata geçtiği ve paraların toplanıp toplanmadığını sordukları anlaşıldı. Ancak polislerin yakalanmamak için konuşmalarında “para” kelimesini geçirmedikleri, “Buz geldi mi, ekmek geldi mi?” şeklinde şifreli konuşma yaptıkları anlaşıldı.

Para yoksa ceza var

Polislere rüşvet verdiği ifade edilen şüpheli A.K., ifadesinde, polis memurlarının daha önce para vermeyi kabul etmeyen bir gazinoya asayiş uygulaması yaptığını ve otopark görevlilerine de idari para cezası kestiğini belirterek, “Biz de bunu bildiğimiz için gerek ben ve gerekse patronlarıma zorluk çıkaracakları endişesi ile kabul ettim ve görevli polis memurlarına rüşvet verdim” dedi. Yine vale olarak görev yapan diğer şüpheli G.S. de “Polislerin istediği paraları toplamazsam ya da para vermezsem yoğun bir şekilde çalıştığım iş yerine uygulama yapıyorlar. Bizi emniyete götürerek valelik yaptığımız için bize ceza yazıyorlardı. Bu nedenle polislere rüşvet veriyorduk” ifadelerini kullandı.