Ekonomide toparlanma dönemi

“Üretim, istihdam ve girişimcilik bir ülkenin gövdesiyse; birlik, beraberlik ve toplumsal bilinç o gövdenin can suyudur. Güçlü bir ekonomi, ancak güçlü bir toplumsal dayanışma zemini üzerinde yükseldiğinde sürdürülebilir hale gelir. Tam da bu noktada bir vurgu yapmak isterim; geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz TÜGİAD Ankara Genel Kurulumuzda yeni bir dönemi başlattık. Yeni bir heyecan ve Ankara’dan Türkiye’ye güç katacak kararlı bir ekiple yola çıkmış olmanın gururunu yaşıyoruz”