Ekonomide toparlanma dönemi

TÜGİAD Ankara
TÜGİAD Ankara ailesi iftar yemeğinde bir araya geldi. TÜGİAD Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı, sektörlere göre farklılık gösterse de ekonomide genel havanın toparlanmaya başladığını belirtti.
TÜGİAD Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı, iftar organizasyonunda yaptığı konuşmada,
“Üretim, istihdam ve girişimcilik bir ülkenin gövdesiyse; birlik, beraberlik ve toplumsal bilinç o gövdenin can suyudur. Güçlü bir ekonomi, ancak güçlü bir toplumsal dayanışma zemini üzerinde yükseldiğinde sürdürülebilir hale gelir. Tam da bu noktada bir vurgu yapmak isterim; geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz TÜGİAD Ankara Genel Kurulumuzda yeni bir dönemi başlattık. Yeni bir heyecan ve Ankara’dan Türkiye’ye güç katacak kararlı bir ekiple yola çıkmış olmanın gururunu yaşıyoruz”
diye konuştu.
Güven endeksi yeniden 100’ün üzerinde
Çakmaklı, ekonomik güven endeksinin 11 ay sonra yeniden 100’ün üzerine çıkmasına ilişkin,
“Sektörlere göre farklılık gösterse de ekonomide genel hava toparlanmaya başladı”
dedi. Çakmaklı, sipariş tarafında en net iyileşmenin, hizmetler ve perakende tarafında görüldüğünü ifade ederek,
“Zaten güven endeksleri de bunu söylüyor: Hizmet 113,8 seviyesinde, perakende 115,9 seviyesinde. İç pazarda özellikle hızlı tüketim, bazı dayanıklı segmentler ve B2B hizmetlerde teklif trafiği arttı. İmalat tarafında ise temkinlilik söz konusu. Merkez Bankası’nın reel kesim anketinde son 3 aydaki siparişler, mevcut siparişler ve önümüzdeki 3 aylık ihracat sipariş kalemleri güveni yukarı çekmiş görünüyor. Biz de bazı firmalarda ‘dönüş’ sinyali alıyoruz”
değerlendirmesini yaptı.
Hizmet ve ticaret sektöründe ivme
Büyük, kapasite artırıcı yatırımlardan ziyade; verimlilik, dijitalleşme, otomasyon, enerji verimliliği gibi geri dönüşü daha hızlı projelerin öne çıktığını ifade eden Çakmaklı,
“Sanayide ise sipariş ve yatırım niyetinde sınırlı iyileşme var ama kapasite kullanımındaki yatay seyir, bu iyimserliğin hâlâ temkinli ve seçici olduğunu gösteriyor”
dedi. Çakmaklı, 2026 yılında asıl ivmenin hizmet ve ticaret sektörlerinde görülmesini beklediğini, sanayide ise otomotiv, otomotiv yan sanayisi ve gıda sektörlerinin büyümede daha önde olacağını tahmin ettiğini söyledi.
Fiyatlama daha öngörülebilir
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD), 2026 büyüme beklentisini yukarı çekmesini de değerlendiren Çakmaklı, şirketlerin risk iştahının geri geldiğini söyledi. Birleşme-satın alma ve ortaklık görüşmelerinin hızlanmasının ve iş adamlarının
“bekle-gör”den çıkıp verimlilik, otomasyon, enerji verimliliği gibi alanlara yönelmesinin önemli olduğunu belirten Çakmaklı, “Finansal koşulların istikrar kazanması bu davranış değişimini mümkün kılıyor. Uluslararası sermaye piyasalarına erişimin iyileşmesi ve Merkez Bankası rezervlerinin 200 milyar doların üzerine çıkması gibi göstergeler, sahada ‘Fiyatlama daha öngörülebilir. Kapı aralık değil, açık’ hissini yaratıyor”
diye konuştu.
ASO Başkanı Seyit Ardıç ise,
“Gençlerimizin enerjisi, kararlılığı ve yenilikçi bakış açısı ülkemizin üretim gücünü daha ileriye taşıyacak en önemli dinamiktir. Ortaya koyduğunuz her fikir attığımız her adım sadece bugünü değil güçlü ve rekabetçi bir geleceği de inşa ediyor. TÜGİAD'ın genç ve dinamik yapısını ortaya koyduğu projeleri ve iş dünyamıza kazandırdığı vizyonu son derece kıymetli buluyorum”
diye konuştu.
