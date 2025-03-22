İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. İmamoğlu, hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında dün ifade verdi. 121 sayfalık savunmasında suçlamalara yanıt veremeyen İmamoğlu, "Soruşturma karalamaya yönelik, hukuki ve ikna edici yanı yok." dedi.





ÇOĞU SORUYA AYNI CEVAP: 'SORULARINIZI MUHATAP ALMIYORUM'





İfadesinde yüksek lisans mezunu ve aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu beyan eden İmamoğlu, gizli tanıkların onlarca iddiasının ve yolsuzlukların sorulması üzerine, tüm sorulara "Sorularınızı muhatap almıyorum" şeklinde tek bir yanıt verdi.





“CHP’de para sayma görüntüleri” ve “kent uzlaşısı” soruşturmaları kapsamında İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmi











