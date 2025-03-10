Ekrem İmamoğlu'nun diplomasında zincirleme çelişki: CHP'nin resmi sitesinde unuttu
16:1710/03/2025, lundi
G: 10/03/2025, lundi
Diğer
Sonraki haber
Ekrem İmamoğlu özgeçimişinde dikkat çeken değişikliğe imza attı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışmalı diploma süreci gündeme gelince, kişisel web sitesindeki özgeçmişini güncellediği ancak CHP'nin resmi sitesinde eski bilgileri bıraktığı ortaya çıktı. Ayrıca, İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne geçişinde maddi durumuyla ilgili farklı beyanda bulunduğu da görüldü.
CHP'li İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu
’nun diplomasıyla ilgili soruşturma devam ederken üniversite eğitimine dair yeni detaylar ortaya çıktı.
Üniversite sınavını kazanamadıktan sonra Kuzey Kıbrıs’taki ücretli bir eğitim kurumuna kayıt yaptıran İmamoğlu’nun, İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş sürecine ilişkin tartışmalar sürüyor.
O dönemde yalnızca bir binadan ibaret olan Girne Amerikan Üniversitesi’nden (eski adıyla University College of Northern) İstanbul Üniversitesi’ne denklik, puan ve bölüm uyumsuzluğuna rağmen geçiş yapmasının hukuki dayanağı belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili sorulara yanıt vermeyen İmamoğlu cephesi, sürece dair bilgileri kamuoyundan gizlemeye çalışmakla eleştiriliyor.
Dikkat çeken çelişki
İmamoğlu’nun resmi web sitesindeki
"Hakkımda" k
ısmında daha önce
"Kaydımı Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi İşletme bölümüne aldırdım"
yazılı satırın,
"Kaydımı Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’ne aldırdım"
şeklinde değiştirildiği ortaya çıktı.
İmamoğlu’nun bu değişikliği, hakkındaki şaibeli diploma iddiasıyla ilgili yargı safhası başlamasının ardından yapması dikkat çekti. CHP’nin resmi web adresi "chp.org.tr"deki İmamoğlu’na ait özgeçmişteki ilgili kısımda da,
"Kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi İşletme bölümüne aldırdı"
yazıyor.
Geçiş yapması mümkün değil
İmamoğlu’nun iki farklı resmi web sitesinde yer alan akademik kariyerine dair bilgilerin çeliştiği ortaya çıktı.
Bu değişikliğin, üniversiteler arası yatay geçişte farklı bölümler arasında geçiş yapılamaması nedeniyle yapıldığı öne sürülüyor.
"İletişim Fakültesi"
ile
"İşletme Fakültesi"
arasındaki fark nedeniyle, İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden – YÖK denkliği bulunsa dahi – İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yapmasının mümkün olmadığı vurgulanıyor.
Üniversiteye geçerken 'fakirim' demiş
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş başvurusu sürecinde doldurduğu formda, İÜ’geçiş gerekçesi olarak
"Ekonomik durumunun iyi olmaması"
bahanesini öne sürdüğü tespit edildi.
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin yatay geçiş formunu dolduran İmamoğlu’nun baba mesleğini “müteahhit” olarak yazdığı fakat
"Fakültemize niçin yatay geçiş yapmak istiyorsunuz"
sorusuna şu cevabı verdiği kayda geçti:
"Ekonomik durumum iyi olmadığından..."
Fakat İmamoğlu, mal beyanında gizlediği iddia edilen Sarıyer’deki 3 villayla ilgili sorulan soruya verdiği cevapta 1970’li yıllarda kurulan aile şirketinin ne kadar büyük ve köklü olduğunu anlatmıştı.
"70 yıla yakındır ticaretle uğraşan aile şirketi"
İmamoğlu Sözcü TV'de yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
"İmamoğlu İnşaat neredeyse üç nesildir ve yaklaşık olarak gururla söylemem gerekirse herhalde 70 yıla yakındır ticaretle uğraşan bir aile şirketi. Ve günün sonunda bu şirketin geçmişinde de güzel anekdotlar var. Ta 70’li yıllardan, Trabzon’dan başlayan, İstanbul’da Beylikdüzü de dahil vergi rekortmenliği sıralamalarına girmiş hatta Beylikdüzü’nde vergi rekortmeni olduğu yılları olan bir kuruluş..."
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.