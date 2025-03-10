Ekrem İmamoğlu'nun diplomasında zincirleme çelişki: CHP'nin resmi sitesinde unuttu

"İmamoğlu İnşaat neredeyse üç nesildir ve yaklaşık olarak gururla söylemem gerekirse herhalde 70 yıla yakındır ticaretle uğraşan bir aile şirketi. Ve günün sonunda bu şirketin geçmişinde de güzel anekdotlar var. Ta 70’li yıllardan, Trabzon’dan başlayan, İstanbul’da Beylikdüzü de dahil vergi rekortmenliği sıralamalarına girmiş hatta Beylikdüzü’nde vergi rekortmeni olduğu yılları olan bir kuruluş..."