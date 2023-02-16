Elazığ afet bölgesi kapsamına alınacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ'ın da ciddi anlamda zarar gördüğünü ifade eden Ağar, "Elazığ, depremden birinci öncelikte zarar görmese de gerçekten çok ciddi zarar görmüş durumda. İki can kaybımız var. Sayının az olmasına şükrediyoruz. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyoruz. Kederli ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Esnafımız çok ciddi zarar gördü" dedi.





Milletvekili Ağar, Elazığ'ın genel afet kapsamına alınması istismar konusu edilmeye çalışıldığını vurgulayarak, "Biz bu konuda gereken adımları attık ve süreci yakından takip ettik" şeklinde konuştu.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştüklerini bildiren Ağar, Vali Ömer Toraman'ı resmi süreci başlattığını söyleyerek, "Biz bir kamu hizmeti ifa ediyoruz. Elazığ'da hasar görmüş binaları ve bağımsız alanları tespit ediyoruz. Tespitler bittikten sonra gerekli adımlar atılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla beklenen olacak. Gönlünüz ferah olsun" diye konuştu.





Depremden sonra bölgede incelemede bulunduklarını belirten Ağar, "İnanın asker, polis hepsi sokaklarda uyku tulumlarının içinde yatıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Kalbimiz beraber atıyor. Madden ve manen depremzedelerimizle beraberiz. Deprem bölgesindeyiz. Elimizden geldiği kadar dayanışmayı uzun bir müddet bu şehirler ayağa kalkıncaya kadar devam ettireceğiz" açıklamasında bulundu.







