Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı: "Yıkılan her binayla ilgili 7 soruşturma açıldı"

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Elazığ ili Sivrice ilçesi merkezli 24/01/2020 tarihinde saat 20:55’de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde toplam 38 vatandaşımız (34’ü yıkılan binalarda olmak üzere, 3’ü kalp krizi geçirme ve 1’i başına moloz düşmesi nedeniyle ) hayatını kaybetmiştir.

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En çok Sürsürü'de kayıp var

İl merkezinde Sürsürü Mahallesinde çöken bir binada 14, Mustafapaşa Mahallesinde Çöken iki ayrı binada 14, Gezin kasabasında yıkılan bir binada 3, Sivrice ilçesi Çevrimtaş köyünde yıkılan 2 farklı yapıda birer, Sivrice ilçesi Ilıncak köyünde yıkılan bir kaybettiği tespit edilmiştir.

Delil toplama süreci devam ediyor

Yıkılan her binayla ilgili 7 farklı soruşturma başlatılmıştır. Hasar gören bütün binalarla ilgili ayrı bir soruşturma açılmış olup, toplam 8 farklı soruşturma da delil toplama süreci devam etmektedir.

FOTOĞRAF 14 Türkiye, geçtiğimiz cuma akşamı merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin ardından tüm Türkiye adeta seferber oldu. Ülkenin dört bir yanından Elazığ ve Malatya'ya adeta yardım yağdı. AFAD ve Türk Kızılay bölgeye 372 tırla 26 bin 517 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 45 bin 278 yatak, 86 bin 318 battaniye, 3 bin 244 uyku seti, 8 bin 776 ısıtıcı, 219 bin 730 paketli gıda gönderdi. Öte yandan Muş İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar da Elazığ ve Malatya'ya giderek depremzedelerin yüzünü güldürdü. Kadın astsubaylar özellikle kadınlar ve çocuklarla yakından ilgilendi. Depremzede kadınların dertlerini dinleyen en kadın astsubaylar çocuklara mont, kazak, atkı bere hediye etti. Elazığ ve Malatya'daki çocuklara oyuncak da hediye eden kadın astsubaylar moral kaynağı oldu. Kadın astsubaylar depremzedelere moral oldu Muş İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar Elazığ ve Malatya'ya giderek depremzedelerin yüzünü güldürdü. Çocuklarla ilgilenip, onlara hediyeler veren askerler, kötü günler geçiren depremzedelere acılarını kısa süreli de olsa unutturdu.







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Beton örnekleri alındı

Soruşturmalar kapsamında görevlendirilen bilirkişiler yıkılan ve hasar gören binalardan beton örnekleri almıştır. İncelemeler halen devam etmektedir. Yıkılan binaların yapımından sorumlu gerçek ve tüzel kişilerin tespit edilmesi için yer yönetimlerden ruhsat, proje, plan ve kroki işlemlerinin örnekleri talep edilmiştir.

Fırsatçılara da soruşturma

Depremin ardından sosyal medyada kamu barışını bozucu nitelikte paylaşımlar ve kişiler ile ilgili de ayrı bir soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca evleri hasar gören vatandaşlarımızın kiralık ev arayışına girmesi nedeniyle ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu iddialarını incelemek üzere ayrı bir soruşturma başlatılmıştır. Bir kez daha depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.''