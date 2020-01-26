Elazığ halkına çok çirkin ifadeler kullanmıştı: Sevan Nişanyan’a soruşturma

Elazığ'da 22 Ocak akşamı 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından tüm Türkiye birlik oldu. Bir yandan sosyal medyadan yardım çağrıları yapılırken, diğer yandan etnik ve bölgesel ayrımcılık yapan birçok isim dikkatleri çekti.

Yazar Sevan Bedros Nişanyan hakkında da depremle ilgili yaptığı paylaşımlardan dolayı hakkında adli işlem başlatıldı.

Nişanyan'ın paylaşımı şöyle:

Elazığ Tr'nin en bağnaz, en cahil, en paranoyak, cinsel saplantılı, maddi ve manevi tecavüz kültürü gelişkin kentidir. Gasp edilmiş emlak üzerine kuruludur, inkar edilmiş kimliklerden örülü bir hapishanedir. İdolü Mehmet Ağar'dır. Çocuklara yazık tabii, onlar suçsuz.

— Real Sevan Nişanyan (@SevanNisanyan_r) January 25, 2020





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