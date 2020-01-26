Gündem Elazığ halkına çok çirkin ifadeler kullanmıştı Sevan Nişanyana soruşturma
POLİTİKA

Elazığ halkına çok çirkin ifadeler kullanmıştı: Sevan Nişanyan’a soruşturma

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Yazar Sevan Bedros Nişanyan, sosyal medya hesabından çirkin bir paylaşıma imza attı. Büyük tepki toplayan paylaşımın ardından Nişanyan hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yazar Sevan Bedros Nişanyan sosyal medyadan çirkin bir paylaşıma imza attı.
Yazar Sevan Bedros Nişanyan sosyal medyadan çirkin bir paylaşıma imza attı.

Elazığ'da 22 Ocak akşamı 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından tüm Türkiye birlik oldu. Bir yandan sosyal medyadan yardım çağrıları yapılırken, diğer yandan etnik ve bölgesel ayrımcılık yapan birçok isim dikkatleri çekti.

Yazar Sevan Bedros Nişanyan hakkında da depremle ilgili yaptığı paylaşımlardan dolayı hakkında adli işlem başlatıldı.

Nişanyan'ın paylaşımı şöyle:


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