Elazığ'da gaz dolum tesisinde patlama: Yaralılar var

Elazığ’da oksijen ve asetilen dolumu yapılan bir tesiste meydana gelen patlamada 3 kişi gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, tesis çevresinde güvenlik önlemleri alındı.
Elazığ'da oksijen ve asetilen dolum tesisinde meydana gelen patlamada gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Polatlar Medical ve Sınai Karışım Gazları imalat ve dolum tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolum esnasında meydana gelen patlamada 3 kişi gazdan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Patlamadan etkilenen 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.