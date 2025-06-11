Elazığ'da gaz dolum tesisinde patlama: Yaralılar var

"Arkadaş tüpü kapatırken birden alev alıyor. Patlama oldu. Allah'a şükür can kaybımız yok. Bunlar olabilecek şeyler, çünkü basınçlı tüplerle çalışıyoruz. Bu fabrika oksijen ve asetilen dolum tesisidir. Patlama dolum esnasında olmuş. Arkadaş tüpü kapatayım derken patlama oluyor. Haber verdik, Allah razı olsun tüm ekipler geldi"