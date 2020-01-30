Gündem 68lik depremde Kemal Sunalın doğduğu ev de yıkıldı
ELAZİĞ AKTÜEL

Elazığ'daki 6.8'lik depremde Kemal Sunal'ın doğduğu ev de yıkıldı

6.8'lik depremde Kemal Sunal'ın doğduğu ev de yıkıldı

Elazığ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin güçlü hissedildiği, çok sayıda binanın yıkıldığı, can kayıplarının olduğu ve artçı sarsıntıların devam ettiği Malatya'da, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın dünyaya geldiği evin de yıkıldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Kemal Sunal'ın yıkılan evi.
Kemal Sunal'ın yıkılan evi.

24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen Elazığ Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya'da da şiddetli hissedildi. Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki bazı binalar yıkılırken, 4 kişi yaşamını yitirdi, 481 kişi ise yaralandı.

DHA

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden usta oyuncu Kemal Sunal'ın 11 Kasım 1944'te dünyaya geldiği Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'ndeki ev de bu depremde yıkıldı. 27 Aralık 2019'da yine Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde hasar gören evin büyük depreme dayanamadığı bildirildi.

DHA

"Evden kalan tek duvarlar"

Kemal Sunal'ın amcasının torunu Hacı Bayram Sunal, "Evden geriye sadece duvarlar kaldı. Kemal Sunal, burada çocukluğunda yaşamış. Babası Mustafa amca yakın vefat etmeden önce geliyordu ziyaretimize, köyünü unutmamış bir insandı. Biz Ali Sunal'dan bir şey beklemiyoruz, maddi bir şey beklemiyoruz. Ali Sunal belki bilmiyordur bilmiyorum ama sonuçta buralı. Buraya gelip, en azından manevi destek verebilirdi. Vermedi. Ne aradı ne bir şey yaptı. Ama çok isterdik gelmesini, hayal kırıklığı oldu. Sonuçta babasının, dedesinin doğduğu köy" dedi.

DHA

"Kemal Sunal'ın bir evi vardı o da elimizden gitti"

Kemal Sunal'ın akrabası Ensar Sunal da, "Bu depremde ev yok oldu. Köyümüzün de aynı şekilde. Devletimizden Allah razı olsun, ellerinden gelen bütün seferberliği yaptı, ne gerekiyorsa yaptı. Kemal Sunal'ın bir bu evi vardı, o da elimizden gitti, bir şeyi kalmadı. Evinin yıkılması çok üzücü. Milletimiz geliyor, görüyordu. 'Kemal Sunal'ın evi' diye fotoğraf çekiyorlardı. Kemal Sunal'ın babası her sene gelir, burayı ziyaret ederdi. Ölmeden 1 sene önce de gelmişti. Hatta 1-2 ay da kalmıştı. Ali Sunal ilgisiz kaldı. Biz Sunal soyismini taşımaktan gurur duyuyoruz. Yaklaşık 15-20 tane aracım var ve hepsinin üstünde Kemal Sunal'ın fotoğrafı vardır. Soy ismiyle de fotoğraflarını taşımakla da gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"2-3 ay kalırdı bizlerin yanında kalırdı"

Eyüp Sunal ise, "Gökçe'de Kemal Sunal'dan kalan tek evdi. Biz evi onarmak, kendisinin bir anısı olarak yaşatmak istedik. Ama olmadı. Babası Mustafa amca her sene gelirdi, bizlerin yanında kalırdı. Mustafa amca öldükten sonra ilişkimiz kesildi" dedi.

6.8'lik depremde Kemal Sunal'ın doğduğu ev de yıkıldı
FOTOĞRAF 10
Title
24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen Elazığ Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya'da da şiddetli hissedildi. Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki bazı binalar yıkılırken, 4 kişi yaşamını yitirdi, 481 kişi ise yaralandı.
Title
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden usta oyuncu Kemal Sunal'ın 11 Kasım 1944'te dünyaya geldiği Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'ndeki ev de bu depremde yıkıldı. 27 Aralık 2019'da yine Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde hasar gören evin büyük depreme dayanamadığı bildirildi.
Title
Kemal Sunal'ın amcasının torunu Hacı Bayram Sunal, Evden geriye sadece duvarlar kaldı. Kemal Sunal, burada çocukluğunda yaşamış. Babası Mustafa amca yakın vefat etmeden önce geliyordu ziyaretimize, köyünü unutmamış bir insandı. Biz Ali Sunal'dan bir şey beklemiyoruz, maddi bir şey beklemiyoruz. Ali Sunal belki bilmiyordur bilmiyorum ama sonuçta buralı. Buraya gelip, en azından manevi destek verebilirdi. Vermedi. Ne aradı ne bir şey yaptı. Ama çok isterdik gelmesini, hayal kırıklığı oldu. Sonuçta babasının, dedesinin doğduğu köy dedi.
Title
Kemal Sunal'ın akrabası Ensar Sunal da, Bu depremde ev yok oldu. Köyümüzün de aynı şekilde. Devletimizden Allah razı olsun, ellerinden gelen bütün seferberliği yaptı, ne gerekiyorsa yaptı. Kemal Sunal'ın bir bu evi vardı, o da elimizden gitti, bir şeyi kalmadı. Evinin yıkılması çok üzücü. Milletimiz geliyor, görüyordu. 'Kemal Sunal'ın evi' diye fotoğraf çekiyorlardı. Kemal Sunal'ın babası her sene gelir, burayı ziyaret ederdi. Ölmeden 1 sene önce de gelmişti. Hatta 1- 2 ay da kalmıştı. Ali Sunal ilgisiz kaldı. Biz Sunal soyismini taşımaktan gurur duyuyoruz. Yaklaşık 15- 20 tane aracım var ve hepsinin üstünde Kemal Sunal'ın fotoğrafı vardır. Soy ismiyle de fotoğraflarını taşımakla da gurur duyuyoruz diye konuştu.
Title
Eyüp Sunal ise, Gökçe'de Kemal Sunal'dan kalan tek evdi. Biz evi onarmak, kendisinin bir anısı olarak yaşatmak istedik. Ama olmadı. Babası Mustafa amca her sene gelirdi, bizlerin yanında kalırdı. Mustafa amca öldükten sonra ilişkimiz kesildi ifadelerini kullandı.
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6.8'lik depremde Kemal Sunal'ın doğduğu ev de yıkıldı
Elazığ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin güçlü hissedildiği, çok sayıda binanın yıkıldığı, can kayıplarının olduğu ve artçı sarsıntıların devam ettiği Malatya'da, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın dünyaya geldiği evin de yıkıldığı ortaya çıktı.


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