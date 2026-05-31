Elazığ’daki eş cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı koca tutuklandı

18:3031/05/2026, Pazar
IHA
Eşini öldüren askeri personel Murat Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi
Elazığ'da yurt dışı görevinden izne dönen askeri personel Murat Ç., tartıştığı eşi Derya Ç.'yi 4 yaşındaki çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak öldürdü. Katil zanlısı koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ’da 4 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eşini öldüren koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay dün, Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak’ta bulunan bir sitenin 5’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askeri personel olduğu öğrenilen Murat Ç., yurt dışı görevinden izne döndüğü memleketi Elazığ’da, geçimsizlik yaşadığı eşi Derya Ç. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç., 4 yaşındaki çocuğu evdeyken eşine tabancayla peş peşe ateş etti. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, silah sesini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eşini öldüren Murat Ç., polis ekipleri tarafından bina içerisinde gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Derya Ç.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılmıştı.


Gözaltına alınan Murat Ç., İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme karşısına çıkan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



