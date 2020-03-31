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Elazığ'ın Harput Mahallesi ziyarete kapatıldı: Tarihi yer öksüz kaldı

Elazığ'ın Harput Mahallesi ziyarete kapatıldı: Tarihi yer öksüz kaldı

Elazığ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında tarihi Harput Mahallesi turistik ziyaretlere kapatıldı. Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, mahalle sakinlerinin koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarıya çıkmamasıyla tarihi mekanların sessizliğe büründüğünü söyleyerek, "Bu tarihi yer öksüz kaldı. Maalesef bu süreçte yapabilecek bir şey yok" dedi.

Haber Merkezi DHA
Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi bomboş kaldı.
Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi bomboş kaldı.

Urartular, Hurriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ve Osmanlı gibi medeniyetlerden kalma tarihi yapılarıyla bir açık hava müzesini andıran Harput Mahallesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle turistik ziyarete kapatıldı.

Elazığ'ın Harput Mahallesi ziyarete kapatıldı: Tarihi yer öksüz kaldı
FOTOĞRAF 14
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Urartular, Hurriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ve Osmanlı gibi medeniyetlerden kalma tarihi yapılarıyla bir açık hava müzesini andıran Harput Mahallesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle turistik ziyarete kapatıldı.
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Karar, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında yapılan 'Pandemi Kurulu' toplantısında alındı. Kararın ardından turizm ile öne çıkan tarihi mahalle sessizliğe büründü. Harput Mahalle sakinleri alınan tedbirlere uyarak dışarıya çıkmazken, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de mahallenin girişinde önlemler aldı.
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‘TARİHİ YER ÖKSÜZ KALDI’ Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, mahalle sakinlerinin koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarıya çıkmamasıyla tarihi mekanların sessizliğe büründüğünü söyleyerek, Bu tarihi yer öksüz kaldı. Maalesef bu süreçte yapabilecek bir şey yok. Bir süre evde kalarak sağlıklı kalmamız lazım. İnşallah bunu da atlatırız dedi.
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Elazığ'ın Harput Mahallesi ziyarete kapatıldı: Tarihi yer öksüz kaldı
Elazığ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında tarihi Harput Mahallesi turistik ziyaretlere kapatıldı.

Karar, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında yapılan 'Pandemi Kurulu' toplantısında alındı. Kararın ardından turizm ile öne çıkan tarihi mahalle sessizliğe büründü. Harput Mahalle sakinleri alınan tedbirlere uyarak dışarıya çıkmazken, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de mahallenin girişinde önlemler aldı.

'Tarihi yer öksüz kaldı'

Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, mahalle sakinlerinin koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarıya çıkmamasıyla tarihi mekanların sessizliğe büründüğünü söyleyerek, "Bu tarihi yer öksüz kaldı. Maalesef bu süreçte yapabilecek bir şey yok. Bir süre evde kalarak sağlıklı kalmamız lazım. İnşallah bunu da atlatırız" dedi.

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