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Elebaşını JÖH çizdi

Kırmızı listede aranan PKK’lı Yılmaz Öner, Ağrı Dağı eteklerinde bir mağarada etkisiz hale getirildi. 1993’ten bu yana 31 yıldır örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüten PKK elebaşı, sözde eyalet sorumlusuydu. Yeri tespit edilince 2 JÖH timi mağaraya baskın yaptı. Öner, çıkan çatışmada ölü ele geçirildi.

Burak Doğan
04:00 - 20/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:26 - 20/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Yılmaz Öner.
Yılmaz Öner.

Terörle mücadele sınır ötesinde olduğu gibi yurt içinde de kararlılıkla sürüyor. Kırmızı listede aranan “Şeyhmus Malazgirt” kod adlı Yılmaz Öner, Ağrı Doğubayazıt’ta etkisiz hale getirildi. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı’nın istihbari çalışmaları sonucu bir grup PKK’lı teröristin Ağrı Dağı eteğindeki Karataş Tepe bölgesinde bir mağaraya girdikleri tespit edildi.

Yılmaz Öner

2 TİMLE BASKIN

Operasyon için düğmeye basıldı. Önceki akşam saat 18.45 sıralarında 2 Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi mağaraya baskın düzenledi. PKK’lı teröristler “Teslim ol” çağrılarına ateşle karşılık verince çatışma çıktı. 10 milyon liraya kadar ödülle kırmızı listede aranan “Şeyhmus Malazgirt” kod adlı Yılmaz Öner, mağara çıkışında ölü ele geçirildi. Operasyon sonrası bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

31 YILDIR PKK İÇİNDE

Muş Malazgirt nüfusuna kayıtlı PKK’lı Yılmaz Öner’in 1993’ten bu yana, 31 yıldır örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü öğrenildi. PKK’lı Öner, sözde eyalet sorumlusu olduğu belirlenince Aralık 2019’da kırmızı listeye alınmıştı. Teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede SİHA’larla havadan, operasyon timleri ile karadan başlatılan arama faaliyetleri sürüyor.




#JÖH
#PKK
#Terörist
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