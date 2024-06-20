Elebaşını JÖH çizdi

Terörle mücadele sınır ötesinde olduğu gibi yurt içinde de kararlılıkla sürüyor. Kırmızı listede aranan “Şeyhmus Malazgirt” kod adlı Yılmaz Öner, Ağrı Doğubayazıt’ta etkisiz hale getirildi. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı’nın istihbari çalışmaları sonucu bir grup PKK’lı teröristin Ağrı Dağı eteğindeki Karataş Tepe bölgesinde bir mağaraya girdikleri tespit edildi.
2 TİMLE BASKIN
Operasyon için düğmeye basıldı. Önceki akşam saat 18.45 sıralarında 2 Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi mağaraya baskın düzenledi. PKK’lı teröristler “Teslim ol” çağrılarına ateşle karşılık verince çatışma çıktı. 10 milyon liraya kadar ödülle kırmızı listede aranan “Şeyhmus Malazgirt” kod adlı Yılmaz Öner, mağara çıkışında ölü ele geçirildi. Operasyon sonrası bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.
31 YILDIR PKK İÇİNDE
Muş Malazgirt nüfusuna kayıtlı PKK’lı Yılmaz Öner’in 1993’ten bu yana, 31 yıldır örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü öğrenildi. PKK’lı Öner, sözde eyalet sorumlusu olduğu belirlenince Aralık 2019’da kırmızı listeye alınmıştı. Teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede SİHA’larla havadan, operasyon timleri ile karadan başlatılan arama faaliyetleri sürüyor.