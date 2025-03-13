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Elektrikli bisiklet sürücüsünü hayattan kopartan feci kaza

Elektrikli bisiklet sürücüsünü hayattan kopartan feci kaza

22:3513/03/2025, Perşembe
DHA
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25 yaşındaki genç, kaza sonrası yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
25 yaşındaki genç, kaza sonrası yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Iğdır'da elektrikli bisikletle seyir halindeyken, sürücüsü öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı. Kazada devrilen bisikletten yola düşen 25 yaşındaki genç metrelerce sürüklendi. Hastaneye kaldırılan vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.

Iğdır'da minibüsle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü Tugay Çıtak (25), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza merkeze bağlı Yaycı köyü yakınlarında meydana geldi. Iğdır Devlet Hastanesi laboratuvarında çalıştığı öğrenilen Turgay Çıtak, elektrikli bisikletle seyir halindeyken, sürücüsü öğrenilemeyen 34 EDV 862 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada devrilen bisikletten yola düşen Çıtak metrelerce sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlisinin ilk müdahalesinin ardından Çıtak, ambulansla kaldırıldığı ve kendisinin de çalıştığı Iğdır Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



#Elektrikli Bisiklet
#Iğdır
#Kaza

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