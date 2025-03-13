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Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: Dört kişi yaralandı

Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: Dört kişi yaralandı

14:1413/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
DHA
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Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 3'ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu Hafik ilçesi Emre köyü yakınlarında meydana geldi. Metin Gülmez'in kontrolünü yitirdiği 06 CIN 595 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü Gülmez ile yanındaki Songül Gülmez, Sırma Gülmez ve Nacer Erdoğan yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Metin Gülmez, Sırma Gülmez ve Nacer Erdoğan'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



#Şarampol
#Trafik
#Kaza

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