Kabataş'ta otomobil çarptı: Beş takla attı

Kaza sonrası polis ekipleri inceleme yaparak tutanak tuttu. Sürücü Ruhi Melih T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemede Ömer Burak Saçık'ın yayaya kırmızı ışık yandığı sırada karşıdan karşıya geçtiği için, sürücü Ruhi Melih T.'nin ise kavşakta hızını azaltmadığı için her iki taraf da kusurlu bulundu. Emniyette ifadesi alınan sürücü, 'Taksirle yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili konuşan İlhami Bilgin, "Oradan araba geldi. Çocuğa araba vurunca ben direkt ışığa baktım. Çocuk yaya geçicinden tam geçmedi. Bu taraftan hızlı geliyordu. Yan tarafta çalışma var, yol daralıyor. Çocuğa geçerken çarptı oraya kadar düşürdü. Ben de belki araba kaçar diye fotoğraflarını çektim. Ekipler geldi, ambulans geldi, çocuğun başının yan tarafından çok kan akıyordu. Özel güvenlik arkadaş hiç başından ayrılmadı. Başka bir kaza olmasın diye güvenlik dubası koyduk. Çocuk havada 5-6 takla attı. Uzun boylu biri ama havada küçüldü. Şahsen üzüldük. Vurana da dedim yaya geçidine gelince hız yapmayın, hızınızı kesin. Sürücüyü polisler götürdü. Biraz dikkat edin. Çocuk zaten kaçmadı, 'Ben hız yaptığım için suçlu olabilirim ama inşallah çocuğa birşey olmaz' dedi. Çocuğun eli ayağı birbirine dolandı zaten genç bir çocuktu. Hız yapmayın" diye konuştu.