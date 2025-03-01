Hatay'da işçi servisi tıra çarptı: Altı ölü, sekiz yaralı

Hatay'da altı kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay'da işçi servisinin park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada altı kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi de yaralandı.
Hatay'da meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.
Hatay Antakya Reyhanlı yolu
Üzümdalı
mevkiinde işçi servisi park halindeki tıra çarptı.
Kazada ilk belirleme göre 6 kişi öldü, 8 yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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