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Ellerinden zor kaçtım

Ellerinden zor kaçtım

Saliha Engin
04:0020/10/2024, Pazar
G: 20/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Ümraniye Belediyesi Hekimbaşı Hayvan Barınağı'na baskın düzenleyen bir grup, zabıtayı bıçaklayıp veteriner işleri müdürünü darbetmiş ve barınaktaki 295 hayvanı çalmıştı. Grup, 415 bin TL'lik cerrahi ekipmanları gasbetmişti.
Ümraniye Belediyesi Hekimbaşı Hayvan Barınağı'na baskın düzenleyen bir grup, zabıtayı bıçaklayıp veteriner işleri müdürünü darbetmiş ve barınaktaki 295 hayvanı çalmıştı. Grup, 415 bin TL'lik cerrahi ekipmanları gasbetmişti.

Ümraniye’de hayvan barınağını basan sözde hayvanseverlerin bıçaklı saldırısına uğrayan zabıta görevlisi, o anları anlattı: Müdürü korumaya çalışırken kendimi bir anda boğuşmada buldum. Aldığım bıçak darbeleriyle yaralandım, şahıs hâlâ bana bıçak sallamaktaydı güçlükle oradan ayrıldım.

Sözde hayvanseverler geçtiğimiz günlerde Ümraniye ve Gebze hayvan rehabilitasyon merkezlerini basarak yardıma ihtiyacı olan hayvanları çalmıştı. Organize bir şekilde barınak basan grup, 13 Ekim’de Ümraniye Hekimbaşı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde ‘çok sayıda ölü, kedi ve köpek var’ iddiasıyla barınağı basıp veteriner müdürünü darbedip bir zabıta görevlisini bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan zabıta görevlisinin ifadeleri gözü dönen sözde hayvan severlerin dehşetini de ortaya çıkardı.


BIÇAKLA SALDIRDI

Olayın yaşandığı gün Ümraniye Hayvan Barınağında görevlendirildiğini söyleyen zabıta görevlisi “Biz iç kısımda bekleme yaptığımız esnada akşam saatlerinde Hayvan hakları savunucuları barınak önüne toplandı. Bu esnada barınak müdürü Muhammed Nuri ile şahıslar arasında tartışma çıktı ve müdüre saldırmaya başladılar. Müdürü korumaya çalışırken kendimi bir anda boğuşmada buldum. Burada ismini Berke Cabir olarak öğrendiğim şahıs elindeki bıçak ile bana hedef gözeterek bilinçli bir şekilde kafama üç kere ayrıca baldırıma ve kalçama vurdu. Aldığım bıçak darbeleri ile yaralandım, şahıs hâlâ bana bıçak sallamaktaydı güçlükle oradan ayrıldım. Arkadaşlarım beni hastaneye kaldırdı” şeklinde konuştu.


KALABALIĞI TAHRİK ETTİ

Alkollü olan Berke Cabir’in kalabalığı tahrik ettiğini söyleyen zabıta görevlisi: “Ben bu şahsı olay öncesinde hiç görmedim ve tanımam fakat olaydan önce bu şahıs kalabalık arasında alkollü bir şekilde kalabalığı tahrik etmekteydi. Olaydan sonra karakola geldiğimde lavaboya geçtiğim anda bana kafa sallayıp ‘Görüşeceğiz’ dedi” diye konuştu.


Avrupa'da 'evsiz çocuklar' sorunu alarm veriyor: 400 bin olduğu tahmin ediliyor

Avrupa ülkelerinin başkentlerinde sokaklarda evsizleri görmek neredeyse olağan hale gelmişken, evsiz çocukların sayısı da endişe verici rakamlara ulaştı. Abbe Pierre Vakfı Avrupa Proje Yöneticisi Sarah Coupechoux, "Bu çocuklara ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmak ve bu çocukların temel haklarına Avrupa'da saygı gösterildiğinden ve eğitime erişebildiklerinden emin olmak gerçekten çok önemli" dedi. FEANTSA İletişim Sorumlusu Rocio Urias Martinez, "Bu tür koşullarda yaşamak çocukların sağlığını, eğitim fırsatlarını ve genel gelişimlerini ciddi şekilde etkiliyor. Evsizliğin istikrarsızlığı ve kötü barınma koşulları, çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığı, okulda öğrenme ve başarılı olma becerileri ile gelecek beklentileri üzerinde uzun vadeli zararlı etkilere yol açabilir" ifadelerini kullandı.

#Ümraniye
#barınak
#hayvansever

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