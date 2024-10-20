Ellerinden zor kaçtım

Avrupa ülkelerinin başkentlerinde sokaklarda evsizleri görmek neredeyse olağan hale gelmişken, evsiz çocukların sayısı da endişe verici rakamlara ulaştı. Abbe Pierre Vakfı Avrupa Proje Yöneticisi Sarah Coupechoux, "Bu çocuklara ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmak ve bu çocukların temel haklarına Avrupa'da saygı gösterildiğinden ve eğitime erişebildiklerinden emin olmak gerçekten çok önemli" dedi. FEANTSA İletişim Sorumlusu Rocio Urias Martinez, "Bu tür koşullarda yaşamak çocukların sağlığını, eğitim fırsatlarını ve genel gelişimlerini ciddi şekilde etkiliyor. Evsizliğin istikrarsızlığı ve kötü barınma koşulları, çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığı, okulda öğrenme ve başarılı olma becerileri ile gelecek beklentileri üzerinde uzun vadeli zararlı etkilere yol açabilir" ifadelerini kullandı.