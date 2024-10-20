Ellerinden zor kaçtım

Ümraniye’de hayvan barınağını basan sözde hayvanseverlerin bıçaklı saldırısına uğrayan zabıta görevlisi, o anları anlattı: Müdürü korumaya çalışırken kendimi bir anda boğuşmada buldum. Aldığım bıçak darbeleriyle yaralandım, şahıs hâlâ bana bıçak sallamaktaydı güçlükle oradan ayrıldım.
Sözde hayvanseverler geçtiğimiz günlerde Ümraniye ve Gebze hayvan rehabilitasyon merkezlerini basarak yardıma ihtiyacı olan hayvanları çalmıştı. Organize bir şekilde barınak basan grup, 13 Ekim’de Ümraniye Hekimbaşı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde ‘çok sayıda ölü, kedi ve köpek var’ iddiasıyla barınağı basıp veteriner müdürünü darbedip bir zabıta görevlisini bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan zabıta görevlisinin ifadeleri gözü dönen sözde hayvan severlerin dehşetini de ortaya çıkardı.
BIÇAKLA SALDIRDI
Olayın yaşandığı gün Ümraniye Hayvan Barınağında görevlendirildiğini söyleyen zabıta görevlisi “Biz iç kısımda bekleme yaptığımız esnada akşam saatlerinde Hayvan hakları savunucuları barınak önüne toplandı. Bu esnada barınak müdürü Muhammed Nuri ile şahıslar arasında tartışma çıktı ve müdüre saldırmaya başladılar. Müdürü korumaya çalışırken kendimi bir anda boğuşmada buldum. Burada ismini Berke Cabir olarak öğrendiğim şahıs elindeki bıçak ile bana hedef gözeterek bilinçli bir şekilde kafama üç kere ayrıca baldırıma ve kalçama vurdu. Aldığım bıçak darbeleri ile yaralandım, şahıs hâlâ bana bıçak sallamaktaydı güçlükle oradan ayrıldım. Arkadaşlarım beni hastaneye kaldırdı” şeklinde konuştu.
KALABALIĞI TAHRİK ETTİ
Alkollü olan Berke Cabir’in kalabalığı tahrik ettiğini söyleyen zabıta görevlisi: “Ben bu şahsı olay öncesinde hiç görmedim ve tanımam fakat olaydan önce bu şahıs kalabalık arasında alkollü bir şekilde kalabalığı tahrik etmekteydi. Olaydan sonra karakola geldiğimde lavaboya geçtiğim anda bana kafa sallayıp ‘Görüşeceğiz’ dedi” diye konuştu.