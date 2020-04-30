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Gündem Elon Muskın Starlink uyduları Adanada ortaya çıktı Mavi cisimleri herkes gördü
ADANA

Elon Musk'ın Starlink uyduları Adana'da ortaya çıktı: Mavi cisimleri herkes gördü

Adana’da, Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uyduları çıplak gözle görüldü. Sağlık çalışanı olan Murat Dülgeroğlu, "Hasta bırakıp, hastaneden çıktığımız sırada gökyüzündeki mavi cisimleri gördüm" dedi.

Haber Merkezi İHA
Starlink uyduları Adana’da semalarında
Starlink uyduları Adana’da semalarında

Elon Musk’ın şirketi Spacex’in, uzaya gönderdiği Starlink uyduları Adana’da görüldü. Sağlık çalışanı Murat Dülgeroğlu hastaneye hasta bırakıp çıktıkları sırada gökyüzündeki mavi noktaları fark ettiğini söyledi.

  • Dülgeroğlu, "Hasta bırakıp çıktıktan sonra, hastanenin çıkışındaki göbekten dönerken cama yansıyan ışıklar gördüm. Arkadaşlara bu mavi noktaların ne olduğunu sordum. Ben bir anda şaşırdım. Cama yansıyan bir ışık mı yoksa gökyüzünde bir cisim olduğunu düşündüm" dedi.

10 dakika gökte sabit durdu

Sağlık Çalışanı Murat Dülgeroğlu, "Arkadaşlarla hep beraber gökyüzüne baktığımızda 3 tane mavi noktanın sabit bir şekilde durduğunu gördük. Araçtan inip 10 dakika bekledik. Gökteki cisimler hiç hareket etmeden sabit bir şekilde duruyorlardı. Daha sonra 2 mavi ışık paralele olarak dönmeye başladı. Görevli olduğumuz için daha fazla duramadık, hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum" diye konuştu.

İHA
Starlink uyduları Adana’da görüldü

İHA
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