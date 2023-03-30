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Gündem

Emekliye maaş artışı TBMM genel kurulunda kabul edildi

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

22:45 . 30/03/2023 Perşembe
AA
TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulu

Ayrıntılar geliyor...

#TBMM
#Emekli Maaşı
#Bayram İkramiyesi
30 dakika önce
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