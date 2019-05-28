Emine Erdoğan'dan Twitter paylaşımı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şehit yakınlarıyla buluştuğu iftar programında "Kahraman polislerimiz ve askerlerimiz içeride ve dışarıda şehitlerimize kasteden ve vatan topraklarımıza göz diken ne kadar hain varsa onları çukurlarına ve inlerine gömüyor. Dışişleri Bakanlığı olarak da içeride olduğu gibi dışarıda da hainlerin peşini bırakmıyoruz. PKK, YPG, DHKP/C ne kadar terör örgütü varsa nerede yaşarlarsa yaşasınlar onların ensesindeyiz" dedi.