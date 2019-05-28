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Gündem Emine Erdoğandan Twitter paylaşımı
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POLİTİKA

Emine Erdoğan'dan Twitter paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Twitter paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ülkemize resmi ziyarette bulunan Irak Cumhurbaşkanı Berhan Salih'in eşi Serbagh Salih ile İstanbul'da Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni ziyaret ettik. Tarım ve bitkiler konusuyla yakından ilgilenen Salih ile Irak ve Türkiye florası hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik" dedi.

Haber Merkezi AA
Emine Erdoğan ile Serbagh Salih
Emine Erdoğan ile Serbagh Salih
Emine Erdoğan ile Serbagh Salih
Emine Erdoğan ile Serbagh Salih
Emine Erdoğan ile Serbagh Salih
Emine Erdoğan ile Serbagh Salih
Emine Erdoğan ile Serbagh Salih
Emine Erdoğan ile Serbagh Salih
Emine Erdoğan ile Serbagh Salih
Emine Erdoğan ile Serbagh Salih
Emine Erdoğan ile Serbagh Salih
Emine Erdoğan ile Serbagh Salih

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Berhan Salih'in eşi Serbagh Salih, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Serbagh Salih ile botanik bahçesine yaptıkları ziyaretteki görüntüleri paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:

  • "Ülkemize resmi ziyarette bulunan Irak Cumhurbaşkanı Berhan Salih'in eşi Serbagh Salih ile İstanbul'da Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni ziyaret ettik. Tarım ve bitkiler konusuyla yakından ilgilenen Salih ile Irak ve Türkiye florası hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik."
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