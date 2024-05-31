Emlak vergisi ödemelerinde son gün

Akkuyu NGS ile nükleer lige adım atan Türkiye, ikinci ve üçüncü santrallerin yapımında son teknoloji ve en uygun maliyeti hedefliyor. Çin ile görüşmelerde 'tasarruf' tedbirleri de dikkate alınıyor. İkinci ve üçüncü santrallerde Akkuyu’dan daha da yüksek oranda yerlileşme beklentiler arasında yer alıyor.