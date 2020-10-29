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Gündem Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yağdı 89 bin lira
BALİKESİR

Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yağdı: 89 bin lira

Balıkesir'de araçlarda emniyet kemeri denetimi yapıldı. Jandarma Trafik Timleri tarafından yapılan denetimde 219 araç sürücüsüne 89 bin lira idari para cezası uyguladı.

Haber Merkezi İHA
39 araç ise trafikten men edildi.
39 araç ise trafikten men edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, okul taşıtlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması yönündeki hedefin gerçekleştirilmesi, emniyet kemeri kullanımında sürücü ile yolcu tutum ve davranışlarının arzu edilir düzeye ulaştırılması maksadıyla, "Emniyet Kemeri Denetimi” faaliyeti icra edildi.

  • Jandarma Trafik Timleri emniyet kemeri denetimi sonucunda; 2 bin 860 aracı kontrol ederek, 219 araca 89 bin 336 TL idari para cezası uygularken, 39 aracı trafikten men ederek, 4 sürücünün belgesi geri alındı.

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