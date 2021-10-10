Gündem Emniyetten Kolombiyadan Türkiyeye gönderileceği öne sürülen uyuşturucuya ilişkin açıklama
ANKARA

Emniyetten Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği öne sürülen uyuşturucuya ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kolombiya'da ele geçirilen ve Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokaine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebinin henüz cevaplanmadığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Emniyetten Kolombiyadan Türkiyeye gönderileceği öne sürülen uyuşturucuya ilişkin açıklama
(Arşiv)

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kolombiya'nın Buenaventura Limanı'nda, Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili Kolombiya narkotik birimi ile sıkı iş birliğinin devam ettiği belirtildi.

"Ancak, Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebimiz henüz cevaplanmamıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Bir hukuk devletinde hukukun kuralları geçerlidir. Ceza hukuku dedikodu üzerine değil, delille hareket eder. Ülkemizde adli soruşturmalar cumhuriyet savcılarımız tarafından yürütülmektedir. Yürütülen adli soruşturmalardaki içerik ve iddiaların kamu davası açılmadan yetkisiz kişilerle paylaşılması ve elde edilen bilgilerin açıklanması, 'masumiyetin korunması' ve 'soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmemesi' ilkelerine aykırı olacaktır.
  • Bu gerçekliğe rağmen aksini ima etmek, uyuşturucu mücadelesinde hayatını çekinmeden feda etmeye hazır olan ve son yıllarda yaptığı operasyonlarla ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından takdirle karşılanan birimlerimize ve teşkilatlarımıza bühtandır, iftiradır."

Drone'lar havalandı uyuşturucu satıcıları tek tek gözaltına alındı
FOTOĞRAF 15
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında ortak yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda, uyuşturucu satışı yaptığı belirtilen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.
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Dün akşam saatlerinde harekete geçen ekipler, İnegöl ilçe merkezindeki 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 120 polisin katılımıyla yapılan operasyonda, adreslerin çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.
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Baskınlar sırasında polis, adreslerin kapılarını koç başıyla kırdı. Drone ile havadan da destek verilen operasyonda, şüpheliler S.T., A.K., N.K., O.Ç., E.B. ve Ç.U., gözaltına alındı.
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Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda; 18 gram bonzai, 37 gram metamfetamin, 22 gram esrar, 115 sentetik Lyrica hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 5 bin 400 lira ele geçirildi.
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Aramalarda ayrıca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatız tabanca, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 34 tabanca mermisi, 6 av tüfeği fişeği ve 30 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
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Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
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Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
Title
Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
Title
Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
Title
Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
Title
Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
Title
Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
Title
Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
Title
Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
Drone'lar havalandı uyuşturucu satıcıları tek tek gözaltına alındı
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekiplerince 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 120 polisin katıldığı operasyon saniyeye saniye görüntülendi.


Bursa'da film sahnesi gibi narkotik operasyonu kamerada
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