Gündem Emsal karar Eşine fırlattığı çaydanlık silah sayıldı
UŞAK

Emsal karar: Eşine fırlattığı çaydanlık silah sayıldı

Uşak’ta, Rafet Gürsoy, tartıştığı eşine çaydanlık fırlattı. Çaydanlığı silah sayan mahkeme, Gürsoy’u 3 yıl hapse çarptırdı. Karar, Yargıtay tarafından da onandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Emsal karar: Eşine fırlattığı çaydanlık silah sayıldı
Arşiv

Uşak'ın Eşme ilçesinde yaşayan çift, çeşitli nedenlerden şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Çift, Ağustos 2018'de akşam yemeğinin ardından çay içerken birden bire tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Rafet Gürsoy, çaydanlığı eşi Zeliha Gürsoy'a fırlattı. Aldığı çaydanlık darbesi sonrasında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Sabah'ın haberine göre; doktorlar, talihsiz kadının yarasının "basit tıbbi müdahale ile giderilemez" olduğunu raporladı. Zelihe Gürsoy, kocasından şikâyetçi oldu, ancak iki hafta sonra şikayetinden vazgeçti. İfadesi alınan koca ise suçlamaları kabul etti.

"KASTEN YARALAMA"

Zeliha Gürsoy, her ne kadar ikinci ifadesinde şikayetinden vazgeçse de, olayla ilgili Eşme Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. Mahkeme, çaydanlığı silahtan saydı ve Rafet Gürsoy'a "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası verdi. Karara yapılan itiraz ile dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'ne gitti. İstinaf Mahkemesi, hapis cezasını kaldırarak, sanığın 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiğine hükmetti. İstinaf'ın kararı sonrasında hükümle ilgili olarak temyiz başvurusunda bulunuldu. Dosya, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne geldi.

Mahkemeden emsal karar: Yanlış kişiye ödeme yapan banka parayı faiziyle ödeyecek
EKONOMİ
Mahkemeden emsal karar: Yanlış kişiye ödeme yapan banka parayı faiziyle ödeyecek

EMSAL OLACAK KARAR

Temyiz incelemesini yapan daire, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin kararını hukuka uygun olduğuna vurgu yapılarak, sanığın, haksız tahrik hükümlerinin üst hadden uygulanmasının gerektiğine, yaralama kastı olmadığına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle, hükmün onanmasına karar verildi. Kararla birlikte çaydanlığın silahtan sayılması da Yargıtay kararları arasına girmiş oldu.

Mahkemeden emsal karar: Eşine bakkal çırağıyla gönderdiği 'soğuk su' boşanma nedeni sayıldı
FOTOĞRAF 18
Title
İstanbul’da yaşayan 26 yıllık evli H.A.(53) karısı N.A.(51) ile karşılıklı boşanmaya karar verdi.
Title
Bir çocukları bulunan çift, 2019 yılında avukatları aracılığıyla Anadolu Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı.
Title
'EVLİLİĞİMİZ BOYUNCA PSİKOLOJİK VE DUYGUSAL ŞİDDET UYGULADI'<br><br>Mahkemeye dava dilekçesi sunan H.A., karısının aşırı kıskanç olduğunu, uzun yıllardır aralarında duygu ve düşünce birliğinin sağlanamadığını öne sürdü.
Title
Eşi N.A. ise, aşırı kıskançlık gösterdiği yönündeki iddiaların aksine kocasının sadakatsiz davranışlarına rağmen çocuğu için katlandığını, eşinin kendisine ve çocuğuna karşı ilgisiz, sevgisiz davrandığını, evlilikleri boyunca kendisine psikolojik, duygusal ve ekonomik şiddet uyguladığını belirtti.
Title
KOCA AĞIR KUSURLU BULUNDU<br><br>Davaya bakan Anadolu Aile Mahkemesi dosyayı karara bağladı.
Title
SOĞUK SU GÖNDERDİ<br><br>Kararda, çiftin sık sık tartıştıkları, kocanın karısına ve çocuğuna karşı ilgisiz ve soğuk davrandığı, evi terk ederek eşinin geçimi ile ilgilenmediği, müşterek eve ait abonelikler ile eşine verdiği kredi kartını iptal ettiği ve H.A.’nın karısı N.A.’ya bakkal çırağıyla soğuk su gönderdiği kaydedildi.
Title
Taraflar arasında yaşanan bu olaylarda adamın ağır kusurlu olduğunu vurgulayan mahkeme, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle tarafların boşanmasına karar verdi.
Title
KADINLIK GURURUNU RENCİDE ETTİ<br><br>Boşanmaya neden olan olaylar yüzünden kadının kişilik haklarının zarar gördüğünü, adamın eşine bakkal çırağıyla soğuk su gönderip 'Üstüne bir bardak su iç' anlamına gelen bu eylemin kadınlık gururunu rencide ettiğini aktaran mahkeme, kocanın 55 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti.<br>
Title
EMSAL KARAR NİTELİĞİNDE<br><br>Mahkemenin kararını değerlendiren avukat Veysel Kesat, “Aile Mahkemesi, kadın lehine manevi tazminat davasına hükmetmiştir.
Title
Bizler avukat olarak boşanma davalarında taraflara boşanma aşamasında herhangi bir şekilde kişilerin kişilik haklarına yönelik veya rencide edici bir fiilde bulunmamalarını, özellikle çocuklarının bu süreçten yoğun bir şekilde etkilenebileceklerini, bu süreci saygı çerçevesi içinde geçirmeleri için tavsiyelerde bulunuyoruz.
Title
Aile Mahkemesi’nin verdiği bu karar da emsal bir karar niteliğindedir.
Title
Erkeğin gerçekleştirmiş olduğu bu fiilin eşine karşı onur kırıcı, rencide edici hareket olduğu kabul edilmiş, bundan dolayı da manevi tazminata hükmederek davayı karara bağlamıştır” dedi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Mahkemeden emsal karar: Eşine bakkal çırağıyla gönderdiği 'soğuk su' boşanma nedeni sayıldı
İstanbul'da yaşayan 26 yıllık evli çift, yıllarca süren anlaşmazlıklar yüzünden boşanmaya karar vererek mahkemenin kapısını çaldı. Bu süreçte koca, bakkal çırağıyla karısına soğuk su gönderdi. Bu eylem üzerine mahkeme, emsal bir karara imza attı. Kocanın ağır kusurlu olduğunu kaydederek, maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkum etti. İşte mahkemenin gerekçesi ve kocanın ödeyeceği tazminat miktarına dair tüm detaylar...


Akılalmaz olay

Akılalmaz olay

Doğumda köprücük kemiği kırıldı, vücudu mosmor oldu.
Toprak altından saray çıktı

Toprak altından 'saray' çıktı

Japon arkeolog keşfetti: Anadolu'nun en eskilerinden.
Ev kiralarına yeni düzenleme

Ev kiralarına yeni düzenleme

​Harekete geçildi: Üç bakanlık çalışma başlattı.

​Köln'de ırkçı saldırıya uğradı doktor böyle alay etti.

​Hindistan'dan Türkiye'ye saklı cenneti görmek için geldiler.
53 kişi hakkında<br>gözaltı kararı var

53 kişi hakkında
gözaltı kararı var

​FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon.

​Altı yaşındaki kızını öldürmüştü: İlk ifadesi ortaya çıktı.

Fatih'te ​hadis-i şerif yazılı kağıtları yırtan şüpheli kaçtı.

​Futbolcuların kaldığı oteli basmaya geldiler.

Eren Abluka-5 operasyonu başarıyla sürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.