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En ağır şekilde yargılansın!

Gaziantep’te doğum yaptıktan sonra eşi tarafından hasta yatağında bıçaklanan Güldane Y., çocuğunu kucağına aldı. Sağlık durumu iyi olan anne, “O şahıs en ağır şekilde yargılansın. Kadınlar ölmesin” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eşi tarafından bıçaklanan Güldane Y. 'nin sağlık durumu iyiye gidiyor.
Eşi tarafından bıçaklanan Güldane Y. 'nin sağlık durumu iyiye gidiyor.

Gaziantep'te 3 gün önce doğum yaptıktan sonra eşi tarafından hasta yatağında bıçaklanan kadın, "Umut" ismini verdiği çocuğunu kucağına aldı. Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler ek binasında doğum yaptıktan sonra eşi Ahmet Y. tarafından bıçaklanan Güldane Y., yoğun bakım ünitesinden servise alındı. Sağlık durumu iyi olan anne Güldane Y., ‘Umut’ adını verdiği bebeğini kucağına alarak koklayıp öptü. Hasta yatağında eşi tarafından acımasızca bıçaklanan talihsiz anne, bebeğinin kendisine umut olduğunu söyledi.

O BENİM UMUDUM

  • KATİL Ahmet Y.
  • 6 aydır ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan Güldane Y., gözü dönmüş kocasının en ağır şekilde yargılanmasını isteyerek, “O şahsın en ağır şekilde yargılanmasını istiyorum. Çocuğuma bir şey olsaydı ben yaşayamazdım. İki çocuğumla beraber kahrolurdum. Bana bir şey olsaydı bebeğim annesiz kalacaktı. Anne sütünden mahrum kalacaktı. Kardeşleri bekliyorlar, o benim umudum. O şahıs hafif şekilde yargılanmasın. Kadınlarımız ölmesin, çocuklarımız annesiz kalmasın. En ağır ceza neyse o verilsin” dedi. Eşini bıçaklayarak yaralayan Ahmet Y., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu arada, Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı, avukatlar Günay Kaplan ve Derya Çiçek ile Güldane Yırtıcı'yı hastanede ziyaret etti. Şarklı, annenin yanında olduklarını ve adli süreçte kendisine gerekli desteği vereceklerini söyledi.

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