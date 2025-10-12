En büyük cemevi Hacıbektaş'ta açıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından bağışlanan arsaya yapılan ve mimarisinde Alevi inancının izlerinin yansıtıldığı cemevinin açılışında konuşan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız çocuklarına inançlarını ve ibadetlerini öğretirler; biz de bunu istiyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli içerisine bir başlık olarak koyduk” dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım konuşmasında, külliyede her şeyin düşünüldüğünü söyledi. Yıldırım, “Her şey çok güzel şekilde projeye yansıtılmış ve o proje de şu anda hayata geçiyor. Dergâha benzetilen ve içerisinde bütün ihtiyaçların karşılandığı bu yapıda, şu ana kadar bu işi bilen, anlayan hiç kimse bir eksiği ya da fazlasını görmüş değil” dedi.