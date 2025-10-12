Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
En büyük cemevi Hacıbektaş'ta açıldı

En büyük cemevi Hacıbektaş'ta açıldı

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0012/10/2025, Pazar
G: 12/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Horasan Erenleri Dergâhı Cemevi açılış töreni.
Horasan Erenleri Dergâhı Cemevi açılış töreni.

Horasan Erenleri Dergâhı Cemevi, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde açıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından bağışlanan arsaya yapılan ve mimarisinde Alevi inancının izlerinin yansıtıldığı cemevinin açılışında konuşan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız çocuklarına inançlarını ve ibadetlerini öğretirler; biz de bunu istiyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli içerisine bir başlık olarak koyduk” dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım konuşmasında, külliyede her şeyin düşünüldüğünü söyledi. Yıldırım, “Her şey çok güzel şekilde projeye yansıtılmış ve o proje de şu anda hayata geçiyor. Dergâha benzetilen ve içerisinde bütün ihtiyaçların karşılandığı bu yapıda, şu ana kadar bu işi bilen, anlayan hiç kimse bir eksiği ya da fazlasını görmüş değil” dedi.

Erdoğan’dan Bahçeli’ye teşekkür

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin konuşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesajı okudu. Erdoğan mesajında; “Cemevinin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Bu aşk ocağının inşasına öncülük eden Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

#Horasan Erenleri Dergâhı Cemevi
#açılış töreni
#Devlet Bahçeli
#Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şehir Rehberi