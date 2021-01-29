En son 10 gün önce görüşmüşlerdi: Cesedi kurtlanmış halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı evin çatı katında tek odalı sıvasız bir evde yaşayan Ahmet İnci’nin (78) kızı sabah saatlerinde ziyaret için babasının yanına geldi. Kilitli olan kapıya vuran kızı bir türlü babası açmayınca polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girdiğinde yaşlı adamın yatağında hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın ölümünün üzerinden çok zaman geçtiğini, buna bağlı olarak cesedin kurtlandığını belirledi.

İHA Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 78 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Yaşlı adamın kızı ise en son babasını 10 gün önce gördüğünü söyledi. Yaşlı adamın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Bu arada yapılan ilk incelemede yaşlı adamın vücudunda kesik ya da ateşli silah yaralanmasına rastlanmazken, kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.

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