Enderun teravihi geleneği Ümraniye’de yaşatılıyor

“Osmanlı’dan günümüze ulaşan Enderun usulü teravih namazı, kültürel ve manevi mirasımızın önemli bir parçasıdır. Bu geleneği Ümraniye’mizde yaşatmak, hem birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor hem de Ramazan ayını daha derin bir manevi atmosferde idrak etmemize katkı sağlıyor. Geçmişten aldığımız bu kıymetli mirası gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz”