Enderun teravihi geleneği Ümraniye’de yaşatılıyor

Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini zenginleştiren Enderun usulü teravih namazı geleneğini bu yıl da ilçenin farklı camilerinde vatandaşlarla buluşturuyor. Osmanlı’dan günümüze ulaşan bu özel ibadet geleneği, Ramazan gecelerine ayrı bir anlam katıyor.
Enderun usulü teravih namazı; teravihin her dört rekâtının Türk musikisinin farklı makamlarında kılınması ve bu makamlara uygun ilahilerle süslenmesi esasına dayanıyor. Manevi iklimi derinleştiren bu uygulama, ibadeti musikiyle buluşturarak cemaatin Ramazan coşkusunu daha güçlü bir şekilde hissetmesine vesile oluyor. Klasik Türk musikisi makamlarıyla icra edilen teravih namazları, camilerde huzur dolu bir atmosfer oluşturuyor.
Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerdeki camilerde gerçekleştirilecek olan Enderun usulü teravih programları, her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Ümraniye Belediyesi, kültürel ve manevi değerleri yaşatan çalışmalarına Ramazan ayı süresince de devam edecek.