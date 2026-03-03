Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Enderun teravihi geleneği Ümraniye’de yaşatılıyor

Enderun teravihi geleneği Ümraniye’de yaşatılıyor

13:033/03/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
İstanbul/ Ümraniye
İstanbul/ Ümraniye

Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini zenginleştiren Enderun usulü teravih namazı geleneğini bu yıl da ilçenin farklı camilerinde vatandaşlarla buluşturuyor. Osmanlı’dan günümüze ulaşan bu özel ibadet geleneği, Ramazan gecelerine ayrı bir anlam katıyor.

Enderun usulü teravih namazı; teravihin her dört rekâtının Türk musikisinin farklı makamlarında kılınması ve bu makamlara uygun ilahilerle süslenmesi esasına dayanıyor. Manevi iklimi derinleştiren bu uygulama, ibadeti musikiyle buluşturarak cemaatin Ramazan coşkusunu daha güçlü bir şekilde hissetmesine vesile oluyor. Klasik Türk musikisi makamlarıyla icra edilen teravih namazları, camilerde huzur dolu bir atmosfer oluşturuyor.

Başkan İsmet Yıldırım, Enderun usulü teravih geleneğinin ilçede yaşatılmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:
“Osmanlı’dan günümüze ulaşan Enderun usulü teravih namazı, kültürel ve manevi mirasımızın önemli bir parçasıdır. Bu geleneği Ümraniye’mizde yaşatmak, hem birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor hem de Ramazan ayını daha derin bir manevi atmosferde idrak etmemize katkı sağlıyor. Geçmişten aldığımız bu kıymetli mirası gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz”

Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerdeki camilerde gerçekleştirilecek olan Enderun usulü teravih programları, her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Ümraniye Belediyesi, kültürel ve manevi değerleri yaşatan çalışmalarına Ramazan ayı süresince de devam edecek.

#Enderun teravihi
#Ümraniye Belediyesi
#istanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA HABERİ 2026! İki kritik veri belli oldu! Emekliler ne kadar zam alacak?