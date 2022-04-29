Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez gençlerle iftar programında buluştu

Bakanı Fatih Dönmez, "Yeter ki siz isteyin, bu isteklerinizi yerine getirmek için gece gündüz çalışan bir hükümetiniz var. Son 20 yılda altyapıyla ilgili birçok gelişmenin yaşandığını" ifade etti.

Dönmez, "Nasipse önümüzdeki yıl belki bugünlerde yerli gazımızı kullanır hale geleceğiz. Ocağınızda çay demlediğinizde artık Karadeniz'in binlerce metre altındaki o gazla demlemiş olacaksınız. Isınırken yine o gazı kullanmış olacaksınız. Sabrettik sonuna geldik. Daha da artacak. Çalışmalarımız devam ediyor. Yeni keşifler oldukça da bunları sizlerle paylaşacağız. Bu yeni nesiller açısından önemli bir kaynaktır. Size tam 540 milyar metreküplük bir doğal gaz kaynağını teslim edeceğiz. 25 yıl yetecek bu ülkeye, özellikle konut kullanımları açısından." ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin enerjiden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, birçok alanda temel altyapı sorunlarını aşmış bir ülke olduğunu dile getiren Dönmez, "İnşallah cumhuriyetimizin 100. yılından itibaren bu sağlam altyapının üzerine yeni Türkiye'yi sevgili gençlerle birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yılın düşünce, iş yapış tarzları değişiyor. Bunu değiştiren sizlersiniz. Biz de sizi anlamaya ve bu iş modellerini yeniden bizim anlayacağımız şekle dönüştürmeye, değiştirmeye çalışıyoruz. Bizim alanımızda da yenilenebilir enerjiye daha fazla pay verilmesi, fırsat verilmesi var. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın hemen hemen gelişmiş her ülkesinde yenilenebilir, başka bir ifadeyle temiz enerji kaynaklarıyla enerji ihtiyacımızı karşılama yönünde ciddi hamleler var. Biz de son 20 yılda yüzde 38 olan kurulu gücümüzün içerisindeki payı, deniz enerjisinin payını, yüzde 54'e çıkardık. 30 bin megavatlık kurulu gücümüz artık 100 bin megavatı geçti. Daha fazla yapmamız lazım. Ama teorik sınırlamalar var. Teknolojik bazı sınırlamalar var. Onlar aşıldıkça yenilenebilir enerjinin payı daha da artacaktır."

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"Kaynak aramalarını arttırdık"

Dönmez, arama çalışmalarını artırdıklarını ifade ederek, "Ne kadar çok yerli ve yenilenebilir kaynakları kullanırsak bugün içinde bulunduğumuz küresel anlamdaki enerji güvenliği riskini daha rahat atlatırız. Onun için de biliyorsunuz hem karada hem de denizde petrol, doğal gaz, doğal kaynak aramalarını arttırdık. Hamdolsun iki sene önce en büyük keşfimizi yaptık Karadeniz'de..." değerlendirmesini yaptı.

Herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Dönmez, "İçinde bulunduğumuz ramazan, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olarak tanımlanmıştır. Biz artık son günlerinde olduğumuza göre inşallah rahmet günlerini geçtik. Şimdi artık bu kurtuluş günlerinden sonra da bayram var. Biz Bakanlık olarak enerji ihtiyaçlarınızı karşılamaya çalışan bir bakanlığız. Yani sizin karanlıkta kalmamanız, soğukta kalmamanız ve yolda kalmamanız için gece, gündüz çalışıyoruz. Ancak bizim zaman zaman motivasyona ihtiyacımız var. Onu da siz sevgili gençlerden alıyoruz. Gençliğin enerjisi her şeyin üzerinde. Yarının Türkiye'si sizler için çalışıyoruz." diye konuştu.

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Gençlerle sohbet eden Fatih Dönmez'e, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

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