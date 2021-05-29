Engelli ve yaşlılara ulaşımda 'Yıldırım' destek

Sosyal belediyecilik alanında örnek projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, engelli ve yaşlılara yönelik ‘Engelsiz Nakil Hizmeti’ ile yüzleri güldürmeye devam ediyor. Yıldırım Belediyesi’nin ‘Engelsiz Nakil Hizmeti’ ile engelli ve yaşlı vatandaşlar bulundukları mekânlardan alınarak, sağlık ve kamu kurumlarına ücretsiz taşınıyor. ‘Engelsiz Nakil Hizmeti’nden faydalanmak için Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arayan 87 yaşındaki Müyesser Çaptuğ’u, Şükraniye Mahallesi’ndeki evinden alan ekipler, yaşlı kadını Bursa Şehir Hastanesi’ndeki randevusuna ulaştırdı. Yürüme zorluğu çeken Müyesser teyzeye refakat eden ekipler, randevusunun ardından ise yaşlı kadını evine bıraktı. Hayatı kolaylaştıran hizmetlerden dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür eden Çaptuğ, “İhtiyaç duyduğumda evime gelip beni yıkıyorlar, temizlik yapıyorlar, sıcak yemek getiriyorlar. Daha ne yapsınlar. Çok memnunum, Allah razı olsun” diye konuştu.

REKLAM

İNSAN ODAKLI BELEDİYE

Yıldırım Belediyesi olarak insan odaklı hizmet ve projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyen bir medeniyetin temsilcileri olarak, insanı önceleyen çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hiç kimsenin kendisini yalnız ve çaresiz hissetmeyeceği bir Yıldırım inşa ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veriyor, her türlü sıkıntılarında yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Yıldırım’ın ve Yıldırımlı vatandaşlarımızın sağlığı tüm hizmetlerimizin içerisinde belki de en önemlisi. 680 bin nüfusu olan ilçemizde engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın sağlık ve kamu kurumlarına ulaşımı için ‘Engelsiz Nakil Hizmeti’mizi başlattık. Biz, büyük bir aileyiz ve bu ailenin her bir ferdi bizim çok önemli. Yıldırım’da, kimse kimsesiz değil” ifadelerini kullandı.