Gündem Enis Berberoğlu 1 Ekimde Mecliste yemin edecek
POLİTİKA

Enis Berberoğlu 1 Ekim'de Meclis'te yemin edecek

MİT TIR'ları davasından yargılanan ve 5 yıl 10 ay hapis cezası aldıktan sonra tahliye olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, 1 Ekim'de yemin edecek. Bir diğer gelişme de Deniz Baykal'ın yemin etmek istediği, ancak doktorlarının henüz buna izin vermediği öğrenildi.

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CHP'li Enis Berberoğlu
CHP'li Enis Berberoğlu

TBMM, 24 Haziran seçiminin ardından yeni yönetim sisteminde uzun dönemli çalışmasına 1 Ekim Pazartesi günkü resmi açılışla başlayacak.

Tasarruf için resepsiyon yok

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, kamuda tasarruf önlemleri nedeniyle bu yıl yasama yılının açılışında resepsiyon düzenlemedi. Hürriyet'in haberine göre; Genel Kurul pazartesi saat 14.00’te özel gündemle toplanacak. Bu oturumda Yıldırım’ın açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye gelecek ve geleneksel yasama yılı açılış konuşmasını yapacak.

İlk oturumda Berberoğlu yemin edecek

CHP yönetimi de Enis Berberoğlu’nun ilk oturuma katılarak yemin edeceğini Meclis Başkanlığı’na bildirdi. TBMM İçtüzüğü’nün 3. maddesinde, “Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri katıldıkları ilk birleşimin başında ant içerler” hükmü bulunuyor. Buna göre Yıldırım, Erdoğan’ın konuşmasından önce yemin için Berberoğlu’nu kürsüye davet edebilecek.

Yargıtay'ın onama kararı yolda

Yıldırım, yasama yılının açılışından önce tüm partilerin grup başkanvekilleriyle bugün bir araya gelecek. Yıldırım, yeni sisteme uyum için gerekli olan içtüzük değişikliğinin aciliyeti, uyum ve uzlaşma konusunda parti yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunacak. Berberoğlu’na verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasının haksız olduğunu savunan CHP yönetimi, Yıldırım’ın bu konuda inisiyatif almasını ve Yargıtay’ın onama kararının Genel Kurul’da okutulmayıp dönem sonuna bırakılmasını gündeme getirecek. Yargıtay kararı Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı üzerinden havale edildiğinden dosyanın Meclis’e ulaşması da zaman alabilecek.

Baykal'a doktorlardan izin yok

Rahatsızlığı nedeniyle dönemin başında Meclis’e gelemeyen ve tedavisi süren CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın da yasama yılının başında yemin etmek istediği, ancak doktorlarının henüz buna izin vermediği öğrenildi.

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