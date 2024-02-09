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Enkazdaki arabalar Kızılay’a

Adıyaman'da deprem sonrası yediemine çekilen araçlardan bazılarının sahibine hâlâ ulaşılamadı. Sahibi tespit edilemeyen araçlar ya da sahibi tespit edilmesine rağmen alınmayan araçlar toplum yararına kullanılması için Türk Kızılayı’na bağışlanacak.

Merve Safa Akıntürk ve
04:00 - 9/02/2024 Cuma
Güncelleme: 01:53 - 9/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Adıyaman’da binlerce can kaybına ve yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti. Yıkılan binaların altından çıkarılan araçlar yediemin otoparklarının bulunduğu belirli bölgelere taşındı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’nce kentin üç noktasındaki yediemin otoparklarına getirilen araçların sahiplerine teslim edilmesi için Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü. Otoparklarda hurdaya dönmüş ve plakası belirlenemeyen araçlar, şasi numaralı ve ruhsatlarına göre tespit edilip tutanak karşılığında sahiplerine verildi.

TÜRK KIZILAYI’NA BAĞIŞLANACAK

Depremden sonra otoparklara çekilen 769 hurda araçtan 157’sinin plakası tespit edilemediği için teslimi yapılamadı. Bu araçların 22’si bölge trafikte, 88’i şehrin girişindeki boş arazide, 36’sı ise kamyoncular garajında bulunuyor. Plakası tespit edilip alınmayan araç sayısı ise 53. Sahibi tespit edilemeyen araçlar ya da sahibi tespit edilmesine rağmen alınmayan araçlar bedelsiz olarak, toplum yararına kullanılması için Türk Kızılayı’na bağışlanacak.

18 bin araç teslim alındı

Hatay'da da durum farklı değil. Yıkılan binaların enkazından çıkarılıp yediemin otoparklarına taşınan araçların büyük kısmı sahiplerine teslim edildi. Muhafaza altına alınan yaklaşık 20 bin araçtan şasi numaraları tespit edilen 18 bin araç sahiplerine veya sahiplerinin varislerine teslim edildi. Antakya ilçesindeki 2 bin aracın da binden fazlası sahipleri tarafından teslim alındı.



#Deprem Bölgesi
#Adıyaman
#Kızılay
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